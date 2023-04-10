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أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

الفضاء

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية
Globallookpress NASAKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلن رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم عن سفر أول مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية ISS لإجراء بعض البحوث العلمية في نوفمبر من هذا العام.

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جاء ذلك في تصريحات ليلدريم خلال مقابلة له مع وكالة "تاس" الروسية، اليوم الاثنين عشية الاحتفال بيوم رواد الفضاء، حيث تابع رئيس وكالة الفضاء التركية: "في الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، سيذهب مواطن تركي إلى الفضاء أول مرة، ومن المقرر أن يكون الإطلاق في نوفمبر القادم، حيث سيتوجه إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء بحوث علمية".

المصدر: تاس

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