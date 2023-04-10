أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

أعلن رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم عن سفر أول مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية ISS لإجراء بعض البحوث العلمية في نوفمبر من هذا العام.

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جاء ذلك في تصريحات ليلدريم خلال مقابلة له مع وكالة "تاس" الروسية، اليوم الاثنين عشية الاحتفال بيوم رواد الفضاء، حيث تابع رئيس وكالة الفضاء التركية: "في الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، سيذهب مواطن تركي إلى الفضاء أول مرة، ومن المقرر أن يكون الإطلاق في نوفمبر القادم، حيث سيتوجه إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء بحوث علمية".

المصدر: تاس