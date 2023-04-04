هنغاريا تخطط لإرسال رائد فضاء لإجراء تجارب علمية على متن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت هنغاريا عن نيتها إرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية ليجري بعض التجارب العلمية هناك.

وفي حديث هاتفي أشار وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو لرئيس شركة AxiomSpace الأمريكية، والرئيس السابق لبرنامج محطة الفضاء الدولية، مايكل سافريديني إلى نية هنغاريا إرسال رائد فضاء تابع لها إلى المحطة في الفترة ما بين 2024و2025.

وأشار سيارتو على "فيسبوك" إلى "أن رائد الفضاء الهنغاري المستقبلي من المفترض أن يجري 8 تجارب علمية على متن المحطة في غضون 31 يوما تقريبا، وأن يوصل إلى المحطة 12 جهازا هنغاري الصنع للاختبارات العلمية".

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ونوه سيارتو إلى "أن برنامج الفضاء الهنغاري اجتاز مرحلة أخرى مهمة عندما اختارت اللجان التابعة له أربعة مرشحين لرحلة المحطة الفضائية الدولية المنشودة، وأن الفائز في الذهاب في المهمة المذكورة سيتم تحديده قبل أسابيع قليلة من الرحلة، إذ من المخطط أن يذهب رائد الفضاء الهنغاري في مهمة بحثية إلى المحطة الفضائية في أواخر 2024 –أوائل 2025، وفي إطار اتفاقيات تعقد بين شركة Axiom Space ووكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: تاس