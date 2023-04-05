السينما الروسية تعرض 3 أفلام جديدة بمناسبة الذكرى الـ 60 لرحلة تيريشكوفا إلى الفضاء

أعلن القائمون على مهرجان "تسيولكوفسكي" السينمائي الروسي أن المهرجان سيشهد عرض 3 أفلام مخصصة للذكرى الـ 60 لرحلة فالنتينا تيريشكوفا إلى الفضاء.

وحول الموضوع قالت مديرة برنامج الأفلام الروائية والرسوم المتحركة في المهرجان، إيرينا سوشنيكوفا: " سيتم عرض ثلاثة أفلام مخصصة للذكرى الستين لرحلة فالنتينا تيريشكوفا إلى الفضاء في مهرجان تسيولكوفسكي السينمائي الدولي ، الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 16 أبريل في كالوغا، فيلم (الأوائل في الفضاء) الذي سيعرض خلال المهرجان سيحوي لقطات من حفل زفاف تيريشكوفا، أول رائدة فضاء في العالم".

وأضافت "هذا العام نحتفل بالذكرى الستين لرحلة أول رائدة فضاء في العالم ، بطلة الاتحاد السوفيتي فالنتينا تيريشكوفا، تمت الإشارة إلى هذا الحدث بالتأكيد في مهرجاننا، وتم تخصيص 3 أعمال لهذه المناسبة، خلال المهرجان في كالوغا سيتم عرض أشرطة إخبارية أرشيفية مخصصة لتاريخ رواد الفضاء الروس".

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وتبعا لسوشنيكوفا فإن المهرجان سيشهد أيضا عرض فيلم "تاريخ روسيا الفضائي" الذي سيسلط الضوء على موضوع الرحلة الأولى لتيريشكوفا إلى الفضاء، وكذلك سيعرض فيلم "الفضاء الأنثوي" الذي تدور احداثه حول رحلة تيريشكوفا الفضائية.

ويعقد مهرجان " تسيولكوفسكي" هذا العام بدعم من وزارة الثقافة الروسية، والهيئات الحكومية في مدينة كالوغا، ومؤسسة "روس كوسموس"، وبالتعاون مع متحف تاريخ رواد الفضاء (رابطة القباب السماوية)، ومع عدد من المنظمات والمؤسسات التجارية الروسية.

المصدر: فيستي