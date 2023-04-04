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بينهم أول امرأة وأول أمريكي من أصل إفريقي .. ناسا تكشف عن طاقمها لمهمتها القمرية

الفضاء

بينهم أول امرأة وأول أمريكي من أصل إفريقي .. ناسا تكشف عن طاقمها لمهمتها القمرية
NASA
طاقم مهمة "أرتميس 2"
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أعلنت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الكندية (CSA) يوم الاثنين عن رواد الفضاء الأربعة الذين سيشاركون في أول رحلة إلى القمر منذ 50 عاما، كجزء من مهمة "أرتميس 2".

ويتكون الطاقم من ثلاثة رواد فضاء أمريكيين، بينهم أول امرأة وأول أمريكي من أصل إفريقي يتم تكليفهم بمهمة إلى القمر، ورائد فضاء كندي.

وأصبح فيكتور غلوفر (46 عاما)، من بومونا في كاليفورنيا، أول شخص ملون يتم اختياره لمهمة قمرية، كما أصبحت كريستينا كوخ (44 عاما)، من غراند رابيدز بولاية ميشيغان، أول امرأة ستنطلق إلى القمر في المهمة المقرر إطلاقها في لإواخر العام المقبل، والتي تحمل الرقم القياسي العالمي لأطول رحلة فضائية لامرأة، بعد أن أمضت 328 يوما في المدار خلال رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية بين عامي 2019 و2020.

ويضم الطاقم أيضا، رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن (47 عاما)، ورائد الفضاء الأمريكي ريد وايزمان (47 عاما) الذي سيقود مهمة "أرتميس 2".

ويقول مسؤولو ناسا إن الطاقم المتنوع يدل على التحولات الثقافية التي حدثت منذ مهمات أبولو التي انتهت في عام 1972، في الوقت الذي سيطر فيه الرجال البيض على استكشاف الفضاء.

وستكون هذه أول مهمة مأهولة على متن مركبة الفضاء الجديدة أوريون التابعة لناسا، بالإضافة إلى أول مهمة يتم إطلاقها على صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الجديد (SLS).

ويشار إلى أن "أرتميس 2" (Artemis II) هي المهمة الثانية في برنامج القمر الجديد التابع لناسا للقرن الحادي والعشرين، والذي سيشهد هبوطا مأهولا على سطح القمر لأول مرة منذ مهمة أبولو 17 في ديسمبر 1972، قبل أكثر من 50 عاما.

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وتتبع هذه المهمة "أرتميس 1"(Artemis I)، وهي المهمة غير المأهولة التي أطلقت في نوفمبر 2022 بنجاح من منصة الإطلاق 39-B لمركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وعادت بنجاح إلى الأرض بعد 25 يوما بعد الدوران حول القمر.

واختبر العلماء من خلال هذه المهمة تقنيات "أوريون"، بما في ذلك الدرع الحراري، لضمان سلامة رواد الفضاء في المستقبل عندما ينطلقون في عام 2024.

ويخضع الطاقم المعلن عنه الإثنين بالفعل للتدريب على المهمة، لكن هوياتهم ظلت سرية للغاية قبل الكشف عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وكالة ناسا.

ولن يهبط الطاقم أو حتى يصل إلى مدار القمر، بل سيطير حول القمر ويتجه مباشرة إلى العودة إلى الأرض، تمهيدا لهبوط رائدي فضاء آخرين (امرأة ورجل) على سطح القمر بعد عام في مهمة "أرتميس 3" (Artemis III)، ثم المهمة الرابعة "أرتميس 4" (Artemis IV) المخطط لها في عام 2027، والتي ستشهد الهبوط البشري الثاني على مدار مهمات "أرتميس" على سطح القمر.

ومن المرجح أن تكون كريستينا كوخ وفيكتور غلوفر هما المرشحان للهبوط على القمر كجزء من مهمة "أرتميس 3".

جدير بالذكر أن برنامج "أرتميس" يتضمن ما مجموعه أربع بعثات، والتي ستكلف نحو 4.1 مليار دولار. وفقا للتدقيق الذي أجراه مكتب المفتش العام التابع لناسا، وسيكلف البرنامج نحو 93 مليار دولار بحلول عام 2025.

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تأمل وكالة الفضاء الأمريكية في ترسيخ وجود بشري دائم على سطح القمر ثم إطلاق رحلة مدتها سنوات إلى المريخ.

فقط 12 شخصا - جميعهم رجال بيض - وطأت أقدامهم القمر. وكان آخر من ترك آثار أقدامه على السطح يوجين سيرنان، قائد مهمة أبولو 17.

وقبل مغادرته مباشرة، حفر سيرنان الأحرف الأولى من اسم ابنته تريسي TDC، في التربة القمرية. ونظرا لعدم وجود رياح أو غلاف جوي للقمر، فمن المحتمل أن تظل الحروف هناك لفترة طويلة جدا.

وانضم إلى سيرنان على سطح القمر هاريسون شميت الذي كان الشخص الوحيد الذي ليس لديه خلفية في الطيران العسكري الذي سار على سطح القمر.

المصدر: ديلي ميل

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