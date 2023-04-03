آنا كيكينا تكشف عن تقليد يتبعه رواد ناسا قبل رحلاتهم الفضائية

كشفت رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا عن تقليد يتبعه رواد وكالة ناسا قبل الذهاب في رحلات إلى الفضاء.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية قالت كيكينا: "هناك تقليد متبع في وكالة ناسا، فبعد انتهاء دورة تدريب الرواد على الرحلة الفضائية، وقبل انطلاق الرواد في الرحلة، يجتمع الرواد مع موظفين وفنيين من الوكالة في احتفالية قطع الحلوى أو ما تسمى بـ cake ceremony".

وخلال الاحتفالية تبعا لكيكينا يقوم رواد الفضاء بتقديم كلمات الامتنان للمختصين الذين سيشرفون على رحلتهم الفضائية، والمختصين الذين أشرفوا على تدريبهم أيضا، ويتناول الجميع الحلوى في أجواء لطيفة".

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تجدر الإشارة إلى أن آنا كيكنا كانت أول رائدة فضاء روسية تذهب إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات Crew dragon في إطار برنامج الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة بين روس كوسموس وناسا، ووصلت إلى المحطة في أكتوبر 2022 مع رواد ناسا، نيكول مان وجوش كاسادا، ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، وعادت إلى الأرض في 12 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي