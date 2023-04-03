هبوط أول مركبة فضائية هندية قابلة لإعادة الاستخدام بنجاح (فيديو)

أطلقت مروحية من طراز "شينوك" تابعة لسلاح الجو الهندي، المركبة الفضائية "RLV" القابلة لإعادة الاستخدام، والمحلية الصنع.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إن المركبة هبطت بنجاح، بعد إطلاقها أمس الأحد، من ارتفاع 4.5 كيلومترات فوق الأرض.

وتم إجراء الهبوط المستقل في ظل ظروف مماثلة لتلك الخاصة بهبوط سفينة العودة إلى الفضاء، بما في ذلك الهبوط الدقيق عالي السرعة وغير المأهول من نفس مسار العودة، كما لو أن المركبة قد غادرت الكوكب لتوها.

ووفقا لوكالة الفضاء الهندية، هذه المناسبة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها رفع جسم مجنح بواسطة طائرة هليكوبتر إلى ارتفاع 4.5 كيلومترات، ثم إطلاقه ليهبط على مدرج مستقل.

المصدر: "The Shillong Times"