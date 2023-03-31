الصين تطلق قمرا صناعيا لاستشعار الأرض عن بعد

نجحت الصين الجمعة 31 مارس في إطلاق القمر الصناعي Yaogan-34-04 لاستشعار الأرض عن بعد إلى مدار الأرض.

جاء ذلك في بيان نشرته المؤسسة الصينية للعلم الجو- فضائي والتقنيات على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat،

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وقالت إن الصاروخ Long March 4C الحامل على متنه القمر الصناعي Yaogan-34-04 أطلق الساعة 14.27 بالتوقيت المحلي (الساعة 9.27 بتوقيت موسكو) من مطار " جوجيان" في محافظة غانسو بشمال غرب الصين. وقد وصل القمر الصناعي المدار المعيّن له، لذلك يمكن اعتبار إطلاقه ناجحا.

يذكر أن الأقمار الصناعية من تلك الأسرة تخصص لإجراء تجارب علمية ودراسة موارد الأرض وتقييم فاعلية الإنتاج الزراعي، وكذلك للحيلولة دون الحوادث الطبيعية وتخفيف عواقبها.

جدير بالذكر أن هذا هو الإطلاق الـ470 للصواريخ من اسرة "جانجين" الصاروخية الصينية.

المصدر: تاس