روسيا تعزز قدرات قاعدة بليسِتسك الفضائية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاعدة بليسِتسك الفضائية التي تشرف عليها ستحصل على منشآت إضافية ومجمع جديد لتحضير المركبات وصواريخ الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة "أكملت فرق البناء التابعة للجيش بناء مجمع تقني أرضي جديد في قاعدة بليسِتسك الفضائية، هذا المجمع مصمم لتحضير مركبات الفضاء والأقمار الصناعية والمراحل العليا ورؤوس صواريخ أنغارا الفضائية الروسية".

وأضاف البيان "هذا المجمع سيسمح بتجهيز عدة أنواع من المركبات الفضائية قبل عمليات الإطلاق، وتجهيز المراحل العليا لصواريخ أنغارا من الفئات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة".

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وأشار البيان إلى "أن جاهزية المنشأة تم تأكيدها من قبل نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي تيمور إيفانوف، ومن قبل فريق عمل يشارك فيه النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي أندريه تورتشاك، كما أن اللجان المختصة تحققت من سير العمل على استحداث منشآت جديدة تابعة للقاعدة، تضم مستشفى عسكريا ومجمعا سكنيا ومجمعا صحيا".

وفي المدينة القريبة من قاعدة بليسِتسك تستمر أيضا أعمال بناء مبنى سكني جديد مكون من 12 طابقا، ومن المقرر أن يتم تسليمه خريف العام الجاري، إذ جرى تسليم مبنيين مشابهين له عامي 2012 و2022.

المصدر: تاس