روسيا تطور صاروخا فضائيا يمكن استخدامه 100 مرّة!

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتطوير صاروخ فضائي جديد قابل لإعادة الاستخدام 100 مرة.

وحول الموضوع قال، فلاديمير ديغتيار، المدير العام لمركز "ماكييف" الحكومي الروسي لصناعة الصواريخ: "بدأ مركز ماكييف الحكومي الروسي بأعمال البحث العلمي التي تتعلق بمشروع لتطوير صاروخ كورونا القابل للاستخدام عدة مرات، ومن المخطط أن يشترك في هذا المشروع شركات وهيئات تابعة لمؤسسة روس كوسموس".

وأضاف "يتم توجيه العمل البحثي لتطوير صاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الأبحاث التي تشارك فيها روس كوسموس في الفترة ما بين 2023 و2025.. تكلفة الإطلاق المنخفضة لصاروخ كورونا الواعد ستمكن من استعمال هذا الصاروخ 100 مرة في عمليات الإطلاق الفضائي".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصاروخ الجديد سيكون طوله 38.07 م، وكتلته ستتراوح ما بين 302 و315 طنا، وسيكون قادرا على نقل حمولة تزن 5.5 طن إلى المدارات القريبة من الأرض، وإعادة الحمولات إلى الأرض من أماكن ترتفع 10 آلاف متر عن سطحها.

المصدر: وكالات روسية