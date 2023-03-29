روسيا تطلق عام 2025 أول دفعة اختبارية من الأقمار الصناعية الصغيرة الحجم

ستطلق روسيا عام 2025 أول دفعة اختبارية من الأقمار الصناعية الصغيرة الحجم لإنترنت الأشياء تسمى بـ"الماراثون".

جاء ذلك في تقرير قدمته شركة "ريشيتنيوف" الروسية لأنظمة المعلوماتية في الأقمار الصناعية " في معرض "أرخميدس" للمبتكرات والتكنولوجيات الابتكارية. وأشار التقرير إلى إن الدفعة الاختبارية ستتضمن 5 أقمار صناعية وستطلق عام 2025.

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جدير بالذكر أن، بافيل تشيرينكوف، مدير عام شركتي "غونيتس" و"سفيرا"، بصفتهما فرعين من "روس كوسموس"، كان قد أعلن في وقت سابق أن هذه الدفعة من الأقمار الصناعية ستطلق عام 2024.

يذكر أن مجموعة الأقمار الصناعية "ماراثون" التي تعمل شركة "ريشيتنيوف" على تطويرها ستتضمن 264 قمرا صناعيا يزن كل منها 50 – 75 كيلوغراما. وستتوزع تلك الأقمار في 12 مدارا على ارتفاع 750 كيلومترا. وستبقى كلها في مدار حول الأرض لمدة لا تقل عن 5 أعوام.

المصدر: تاس