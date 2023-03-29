روسيا في صدد تصميم صاروخ "كورونا" الفضائي المتعدد الاستخدامات

لا يمكن أن ينقل صاروخ "كورونا" الروسي المتعدد الاستخدامات الحمولة إلى مدار الأرض فحسب بل وأن يُعيدها إلى الأرض.

وكذلك يمكن استخدامه لإصلاح الأقمار الصناعية والمنشآت الفضائية وهي في مدار الأرض وتزويدها بالوقود.

صرح بذلك للصحفيين الثلاثاء 28 مارس ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وأوضح الناطق أن مركز "ماكييف" الحكومي للصواريخ الفضائية، بصفته فرعا لـ"روس كوسموس" عُقد فيه يوم 28 مارس الجاري اجتماع حول البحوث العلمية الرامية إلى تأكيد التكنولوجيات المحورية للمشروع، وشارك فيه المدير التنفيذي لشؤون البرامج المستقبلية في "روس كوسموس"، ألكسندر بلوشينكو.

وقُدمت إلى المشاركين في الاجتماع تقارير بشأن التصاميم والتكنولوجيات والمظهر الخارجي لأجزاء الصاروخ الرئيسية، وكذلك البحوث العلمية الخاصة بتكنولوجيات تطويرها وإعداد مجسماتها.

ويشار إلى أن السعر المنخفض لإيصال الحمولة إلى مدار الأرض بفضل تعدد استخدامات النظام والوتائر العالية لإطلاقه وقدرته على إعادة الحمولة إلى الأرض وإصلاح المنشآت الفضائية وتزويدها بالوقود يعتبر كل ذلك من أهم مميزات صاروخ "كورونا" الفضائي الواعد.

يذكر أن مدير عام مركز "ماكييف" للصواريخ الفضائية فلاديمير ديغتار، كان قد أعلن في فبراير الماضي أن صاروخ "كورونا" الفضائي الروسي المستقبلي يمكن أن يستخدم 100 مرة.

المصدر: تاس