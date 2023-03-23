روسيا تطور أقمارا جديدة لمراقبة مناخ القطب الشمالي

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعات الفضائية في روسيا أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير أقمار صناعية جديدة لمراقبة مناخ القطب الشمالي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمؤسسة "لافوشكين" الروسية العلمية الإنتاجية "الخبراء في روسيا يعملون على تطوير أقمار جديدة من فئة Arktika-M التي ستساعد على دراسة المناخ في القطب الشمالي، ومن المقرر الانتهاء من تطوير القمر الثالث وبقية الأقمار من هذا النوع أوائل عام 2024، توقيت إطلاق هذه الأقمار سيعتمد على عملية استكمال تطويرها واختبارها".

وأضاف البيان: "من المخطط توسيع كوكبة أقمار Arktika-M الروسية من 2 إلى 4 أقمار، وهذا الأمر لن يؤثر على عملية إطلاق القمر الثاني من هذه الأقمار، والتي من المفترض أن تتم العام الجاري.. زيادة عدد هذه الأقمار يتطلب استحداث وسائل إضافية للاتصال واستقبال البيانات في المراكز الأرضية".

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أطلقت روسيا أول قمر من أقمار Arktika-M من قاعدة بايكونور الفضائية في 28 فبراير 2021، ومن المفترض أن تطلق القمر الثاني العام الجاري، وبشكل عام تخطط لإطلاق 4 أقمار من هذا النوع ستستخدم في استشعار الأرض عن بعد ومراقبة الأحوال الجوية ومراقبة بحار وجليد القطب الشمالي، كما سيمكن لهذه الأقمار تأمين خدمات الاتصالات.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن " روسيا ستعمل على تطوير وضمان عمل مجموعة دائمة من الأقمار الصناعية التي ستستعمل لأغراض الأرصاد الجوية والمائية، والأبحاث الأوقيانوغرافية والفيزيائية، ومنها أقمار Meteor و Electro و Arktika وOkean وZond، إضافة إلى أقمار Canopus وCondor المخصصة لمراقبة البيئة الأرضية".

المصدر: فيستي