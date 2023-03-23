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روسيا تطلق قمرا عسكريا جديدا إلى الفضاء

الفضاء

روسيا تطلق قمرا عسكريا جديدا إلى الفضاء
Sputnik الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق قمر صناعي عسكري روسي جديد إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة "يوم الخميس 23 مارس الجاري نفذت القوات الجو- فضائية الروسية عملية إطلاق لقمر صناعي عسكري من قاعدة بليسيتسك الفضائية التي تشرف عليها وزارة الدفاع الروسية".

وأضاف البيان "القمر أرسل إلى مدارات الأرض على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a، أطلق من القاعدة المذكورة تمام الساعة 09:40 بتوقيت موسكو".

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تم تصنيع صاروخ Soyuz-2.1a الذي استخدم في عملية الإطلاق من قبل شركة "بروغريس" الروسية، وينتمي هذا الصاروخ لعائلة صواريخ "سويوز" التي تعتمد عليها روسيا في إطلاق الأقمار الصناعية، وفي إطلاق مركبات الشحن الفضائي Progress MS ومركبات Soyuz MS التي تستخدم لنقل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس

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