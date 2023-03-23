روسيا والهند تطوران نموذجا لمطياف سيتابع السدم الغازية من محطة الفضاء الصينية

نماذج المطياف الروسي الهندي المخصص لدراسة السدم الغازية من محطة الفضاء المدارية الصينية جاهزة للاختبار.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية رئيس معهد علم الفلك التابع للأكاديمية الروسية بصفته منظمة علمية رائدة في تحقيق هذا المشروع ميخائيل ساشكوف.

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وأشار ساشكوف إلى أنه تم تصميم نموذج جوي اختباري للمطياف الذي سيحلق إلى المحطة الفضائية الصينية وسينتهي إنتاجه قريبا.

ووفقًا لرئيس المركز، تم بالفعل تطوير نموذج جوي خاص بمقياس الأطياف، سيتم إرساله إلى المحطة الفضائية الصينية، لكن لم يتم تصنيعه بعد. واضاف ان "المشروع يسير قدما وسينفذ تماشيا مع تطور محطة الفضاء الصينية.

وقد جاء في وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الكوني ، أنه تم اختيار تجربة مشتركة للعلماء الروس والهنود ليتم تحقيقها على متن محطة "تيانغونغ" المدارية الصنية ، والتي تم إنشاؤها في المدار في أبريل 2021. وأوضح ساشكوف ، أن الصين ستنقل المعدات اللازمة للتجربة الروسية الهندية المشتركة إلى محطتها الفضائية مجانا. ولن تضطر الدولتان أيضا إلى دفع أموال لجمهورية الصين الشعبية مقابل استخدام المحطة.

المصدر: تاس