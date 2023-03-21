"روس كوسموس": روسيا والصين تتفاعلان على نطاق واسع في الفضاء

قال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف، يوم الثلاثاء، إن روسيا والصين تتعاونان على نطاق واسع في قطاع الفضاء، ولا سيما في المحطة القمرية العلمية الدولية.

وأكد بوريسوف لقناة "زفيزدا": "لدينا نطاق واسع من التفاعل، أولا وقبل كل شيء، هذا مشروع مشترك في المحطة القمرية العلمية الدولية، أعتقد أن لدينا شيئا نعمل عليه في هذا الاتجاه ونثري برامجنا المشتركة".

وأشار أيضا إلى أن روسيا والصين تتعاونان بالفعل في قضايا الملاحة الفضائية المأهولة، وسيستمر هذا التعاون.

كما شدد على أنه بعد البرنامج القمري، سيكون الطرفان بالتأكيد مهتمين باستكشاف كوكب المريخ.

وقال بوريسوف:"ربما تكون روسيا هي الدولة الوحيدة التي لديها أكبر خبرة في مجال الإقامة الطويلة الأمد لرواد الفضاء في الفضاء، أعتقد أن كل هذه الكفاءات ستكون مفيدة ليس فقط للقمر، ولكن أيضا لبرنامج المريخ المستقبلي".

يذكر إنه في نهاية العام الماضي، أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" توقيع اتفاقية بين حكومتي روسيا والصين بشأن التعاون على إنشاء محطة القمر العلمية الدولية.

وحسب الخبراء فإن العلماء الروس والصينيين قد وضعوا 9 مسارات ذات أولوية للتعاون، بينها طوبوغرافيا وجيولوجيا القمر وبنية القمر الداخلية والكيمياء ومدار القمر وكذلك إنشاء تلسكوبات قمرية وأجهزة لرصد الأرض والفضاء المكشوف والبحث عن جسيمات المادة المظلمة الخفيفة.

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المصدر: تاس