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الهند تخطط لإرسال سياح إلى الفضاء

الفضاء

الهند تخطط لإرسال سياح إلى الفضاء
youtube/Doordarshan National
صورة تعبيرية
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أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها تعمل على مشروع لإرسال سياح إلى الفضاء على متن مركبات تابعة لها.

وحول الموضوع قال رئيس المنظمة سريدهارا بانيكر سومناث في مقابلة صحفية: "تخطط (ISRO) لإطلاق رحلات سياحية فضائية بحلول عام 2030، وتعمل المنظمة على تطوير مركبات خاصة لهذا الأمر".

وأضاف "العمل جار على تطوير وتصميم مركبة فضائية هندية مخصصة للرحلات اللسياحية، هذه المركبة ستكون آمنة وقابلة لإعادة الاستخدام.. من المرجح أن يكون سعر التذكرة حوالي 60 مليون روبية (حوالي 700 ألف دولار)، أعتقد أن هذه الأسعار تنافسية، والأشخاص الذين سيذهبون في هذه الرحلات السياحية سيمكنهم أن يطلقوا على أنفسهم تسمية "رواد فضاء".

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ولم يحدد سومناث إلى أي ارتفاع سيصل السياح في الفضاء أثناء الرحلات التي ستنظمها (ISRO)، أو كم هي المدة التي سيقضونها في الرحلة.

ووفقا لإدارة (ISRO) فإن تنظيم مثل هذه الرحلات سيعزز مكانة الهند في سوق خدمات الفضاء العالمية.

المصدر: تاس

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