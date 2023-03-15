شاحنة فضائية روسية تساعد المحطة الفضائية الدولية على تفادي الاصطدام بنفايات فضائية

ساعدت محركات شاحنة "بروغريس إم إس – 22" الفضائية الروسية يوم 14 مارس المحطة الفضائية الدولية على تحقيق مناورة تهدف إلى تفادي الاصطدام بنفايات فضائية.

جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وجاء في البيان:" للمرة الثانية في الشهر الجاري تمنع شاحنة "بروغريس إم إس – 22" المحطة الفضائية الروسية من الاصطدام بنفايات فضائية".

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وقال ناطق باسم المؤسسة الروسية إن محركات شاحنة "بروغريس إم إس – 22" الفضائية تم تشغيلها الساعة 14.54 يوم 14 مارس بتوقيت موسكو لتعمل لمدة 135 ثانية وتعطي نبضة تقدر بـ0.3 متر/ثانية. ونتيجة لذلك تم رفع مدار المحطة ليبلغ ارتفاعه 419 كيلومترا فوق سطح كوكبنا.

يذكر أن عملية تعديل مدار المحطة سابقا تمت في 6 مارس الجاري للحيلولة دون الاصطدام بالنفايات الفضائية.

جدير بالذكر أن مستشار مدير عام شركة "سني ماش" الروسية كان قد أعلن في وقت سابق أن المنظومة الأوتوماتيكية الروسية للإنذار بنشوء أوضاع خطيرة في مدار الأرض سجلت عام 2022 نحو 16.000 اقتراب للمحطة الفضائية الدولية والأقمار الصناعية الروسية من أجسام خطيرة تحلّق في مدار الأرض. وقد حققت المحطة 5 مناورات لتفادي الاصطدام بهذه الأجسام.

المصدر: تاس