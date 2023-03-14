روسيا تسجل محاولات مستمرة لتعطيل عمل أقمارها الصناعية

قال أليكسي فولين مدير عام مؤسسة "الاتصالات الفضائية"، إنه "يتم في روسيا مؤخرا تسجيل محاولات مستمرة من الأراضي المجاورة لحدودنا للتشويش أو استبدال إشارات الأقمار الصناعية".

وذكر مدير هذه المؤسسة الحكومية الفيدرالية الروسية، أنه يتم في روسيا تشكيل مجمع برامج وأجهزة يسمح بتحديد وجود تدخل ضار موجه نحو القمر الصناعي.

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وأضاف: "للأسف بات هذا الأمر ملحا في الفترة الأخيرة، نظرا لوجود هجمات مستمرة على كوكبة الأقمار الصناعية الروسية من المنطقة المجاورة لحدودنا. هناك محاولات للسيطرة على إشارات القمر، وهناك محاولات للتشويش عليه وكبح عمله".

ووفقا له، لم تركز محاولات التدخل المستهدفة المكتشفة سابقا على الأجهزة الفضائية المدنية، ولكن في الظروف الحالية أصبح الموضوع آنيا، لذلك كان من الضروري إنشاء مجمع برامج وأجهزة خاص.

وشدد فولين على أن الأهم في هذا المجال، هو تحديد هل التدخل مستهدف أو أنه حدث عشوائي.

المصدر: تاس