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القمر الصناعي "Luch-5X" في مداره المقرر

الفضاء

القمر الصناعي
Information satellite systems
القمر الصناعي الروسي "Luch-5X"
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن القمر الصناعي "Luch-5X" الذي حمله صاروخ "بروتون-إم" إلى الفضاء وضع في مداره المقرر.

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وجاء في بيان المؤسسة المنشور في موقعها الرسمي: "القمر الصناعي "Luch-5X" وضع في مداره المقرر بصورة طبيعية".

ويذكر أن منظومة إعادة الإرسال الفضائية "لوتش" بدأت تعمل في ديسمبر عام 2015، حيث بالإضافة إلى القمر الصناعي الجديد تعمل في الفضاء ثلاثة أقمار في مدارات ثابتة بالنسبة للأرض وهي: Luch-5A وضع في المدار عام 2011، وLuch-5B في عام 2012، وLuch-5V في عام 2014.

وهذه الأقمار الصناعية توفر تبادل المعلومات مع المواقع الثابتة والمتحركة على الأرض وفي الجو والفضاء بما في ذلك إعادة إرسال كعلومات من المحطة الفضائية الدولية ومنظومة غلوناس للملاحة.

المصدر: نوفوستي

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