 
مباشر

روسيا..إطلاق صاروخ "بروتون-إم" يحمل قمرا صناعيا لإعادة الإرسال

الفضاء

روسيا..إطلاق صاروخ
Roscosmos
إطلاق صاروخ "بروتون-إم"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwyo

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نجاح إطلاق صاروخ من طراز "بروتون-إم" بوحدة تعجيل "بريز- إم" على متنه قمر صناعي لإعادة الإرسال.

إقرأ المزيد
"روس كوسموس" تعرض لأول مرة عملية انفصال مراحل صاروخ Proton-M في الفضاء (فيديو)


وجاء في بيان المؤسسة "أطلق اليوم في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو من مطار بايكونور الفضائي صاروخ النقل "بروتون-إم" بوحدة التعجيل "بريز-إم" وعلى متنه القمر الصناعي Luch-5X لاعادة الإرسال. كانت عملية الإطلاق ناجحة وانفصلت وحدة التعجيل عن المرحلة الثالثة للصاروخ وانطلقت بالقمر الصناعي إلى مداره المقرر".

ووفقا للوثائق التي بحوزة وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، سيصل القمر الصناعي "Luch-5X" إلى مداره المقرر في الساعة 11.15 بتوقيت موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية لإعادة الإرسال تتألف من أقمار "Luch-5A" و "B" و "V". توفر هذه الأجهزة تبادل المعلومات مع المواقع الثابتة والمتحركة على الأرض وفي الجو وفي الفضاء الخارجي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا