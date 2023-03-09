اليابان تكشف عن سبب فشل عملية إطلاق صاروخها الفضائي الثقيل

كشفت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) عن السبب الذي أدى لفشل عملية إطلاق صاروخها الفضائي الثقيل الجديد "H3".

وتبعا لبيان صادر عن الوكالة فإن "عملية إطلاق الصاروخ ووصوله إلى المدار المطلوب فشلت بسبب مشكلات في نظام إمداد الطاقة، ما أدى لعدم تشغيل محركات المرحلة الثانية في الصاروخ".

وأشار البيان إلى "أنه وبعد إقلاع الصاروخ وانفصال المرحلة الأولى عنه تم إرسال إشارة لتشغيل محركات المرحلة الثانية فيه، لكن مشكلة في الأسلاك الكهربائية تسببت بانخفاض الجهد وعدم تشغيل محركات المرحلة الثانية، وبعدها أرسل أمر بإيقاف مهمة الصاروخ في الجو ليتم التخلص منه".

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وكانت JAXA قد أجلت عملية إطلاق صاروخ "H3" عدة مرات، وفي 7 مارس الجاري أطلقته من مركز "تانيغاشيما" للفضاء في محافظة كاغوشيما، لكن العملية أوقفت بعد دقائق من تحليقه بسبب عدم عمل محركات المرحلة الثانية فيه، وتم إسقاط الصاروخ في البحر شرق الفلبين.

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بدأ تطوير صواريخ H3 عام 2013 بالتعاون في ما بين Mitsubishi Heavy Industries و JAXA، وكان من المقرر أن تنفذ أول عملية إطلاق لصاروخ H3 عام 2020، لكن العملية أجّلت بسبب اكتشاف اهتزازات في المحرك الرئيسي للصاروخ حينها.

المصدر: فيستي