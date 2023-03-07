 
مباشر

لحظة إطلاق الصاروخ الياباني "اش-3"

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uvrt

تداولت وسائل إعلام فيديو يظهر لحظة إطلاق الصاروخ الياباني "H-3" والذي انتهى بالفشل بسبب تعطل في اشتغال محرك المرحلة الثانية من الصاروخ.

إقرأ المزيد
الصاروخ الياباني الجديد دمر نفسه ذاتيا لعدم اليقين بنجاح المهمة حتى النهاية
الصاروخ الياباني الجديد دمر نفسه ذاتيا لعدم اليقين بنجاح المهمة حتى النهاية

المصدر: أ.ب.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا