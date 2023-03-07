لحظة إطلاق الصاروخ الياباني "اش-3"

تاريخ النشر:07.03.2023 | 20:42 GMT | فيديوهات
تداولت وسائل إعلام فيديو يظهر لحظة إطلاق الصاروخ الياباني "H-3" والذي انتهى بالفشل بسبب تعطل في اشتغال محرك المرحلة الثانية من الصاروخ.
المصدر: أ.ب.
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن مشروع الدلتا الجديدة وأهميته بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
تحدثت السفارة الروسية لدى القاهرة أن الأمريكيين والأوروبيين فشلوا في تعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي، موضحة أن الإمدادات يمكن أن تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023.
كشف أحمد حلمي المضيف الجوي للطائرة الرئاسية المصرية إبان فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومن بعده الرئيس الراحل حسني مبارك أسرارا مثيرة لأول مرة.
دارت اشتباكات عنيفة بين جنود إسرائيليين ومقاومين فلسطينيين بمدينة جنين، فيما أفادت مصادر طبية بـ"استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي"، في حين أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين بجروح.
شخصية قائد المرتزقة الفرنسي بوب دينار الذي قام بعدة محاولات انقلاب في دول إفريقية ونفذ عمليات عسكرية مختلفة لم تظهر من فراغ، بل كانت تعبيرا صادقا عن العقلية الاستعمارية الفرنسية.
أفاد مصدر عسكري سوري بخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء غارات إسرائيلية استهدفت المطار ليل الثلاثاء.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن جهاز الأمن البيلاروسي، ألقى القبض على مواطن من القرم، حاول تخريب طائرة من طراز A-50 قرب مدينة ماتشوليشي، رفقة 20 من مساعديه.
تلقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم هدية خاصة للغاية من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
بعد انخفاض أعداد المواليد لمستوى قياسي، حذر مستشار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من اختفاء دولة اليابان إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة بشأن زيادة أعداد المواليد.
أفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب، فجر اليوم الثلاثاء، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط مطار النيرب.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تحرير 5 بلدات على محوري دونيتسك وكوبيانسك.
قامت محافظة القاهرة، بإزالة عزبة أبو قرن أكبر المناطق العشوائية في نطاق حي مصر القديمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلص من العشوائيات.
رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن واردات مصر من الحبوب الروسية تصدرت قائمة واردات مصر من روسيا خلال شهر نوفمبر الماضي.
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية فيتسوم آسيفا، في مؤتمر أممي اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا أصبحت دولة مصدرة للقمح هذا العام من خلال زراعة ما يكفي من القمح للتصدير.
أفادت قناة "المنار" بأن "حزب الله" اللبناني تمكن من اكتشاف جهاز تجسس إسرائيلي على شكل صخرة تشابه البيئة على مقربة من موقع "العباد" داخل الأراضي اللبنانية.
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إيقاف المدافع الدولي أحمد الصالح مدى الحياة بعد اعتدائه على حكم مباراة فريقه الجيش مع الوثبة بالدوري السوري والبصق عليه.
نال المصري محمد صلاح إشادة واسعة بعدما قاد ليفربول ليذيق غريمه مانشستر يونايتد الهزيمة الأسوأ في تاريخه خلال حقبة الدوري الإنجليزي، وذلك خلال مواجهة الفريقين أمس الأحد.
كشف رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية شريف الجبالي، عن توقيع 12 اتفاقية لإقامة 9 مشروعات صناعية تكاملية.
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية الاستقدام لـ10 مهن جديدة، عبر منصة "مساند"، ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.
أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء في المركز الطبي العلمي والتعليمي بجامعة موسكو أن تناول الكحول يزيد من احتمال نمو الغدة الثديية لدى الرجال.
قام مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، بتصرف غريب، بعد خسارة فريقه المهينة أمام ليفربول 0-7 أمس الأحد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
نفذ سلاح الطيران الروسي سلسلة من الضربات الجوية، باتجاه أهداف تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري بافيرين، في "فزغلياد"، حول رهان ألمانيا على شيء واحد هو انتصار أوكرانيا وخسارة روسيا، وما تفعله بنفسها من أجل ذلك.
كشف وزير التنمية المحلية في مصر هشام آمنة، أن الحكومة جمعت 20 مليار جنيه حصيلة التصالح في قضية المباني المخالفة.
أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر في الجيش الأوكراني، بأن وحدات من القوات الأوكرانية انسحبت في مجموعات صغيرة من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
اعتصم عدد كبير من الكتلة المعارضة في مولدوفا والتي تضم الشيوعيين والاشتراكيين أمام مبنى المحكمة الدستورية، معربين عن رفضهم لمبادرة تسمية اللغة الرومانية كلغة رسمية للدولة.
وصلت السفيرة البريطانية لدى موسكو، ديبورا برونيت، اليوم الثلاثاء، إلى مطار فلاديفوستوك، في زيارة لا تشمل لقاءات مع شخصيات رسمية.
أبلغ سكان مدينة دونيتسك والبلدات المجاورة عن اشتداد القتال باتجاه مقاطعة أفدييفكا، مشيرين إلى سماع صوت المدفعية والطيران الروسي، والاشتباكات المسلحة في المنطقة الصناعية بالمقاطعة.
أفادت الاستخبارات الكورية الجنوبية، بأن المولود البكر لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، هو ذكر، في حين لم يتم تحديد جنس المولود الثالث.
أعلن تحالف المعارضة التركية (الطاولة السداسية)، ترشيح كمال كليجدار أوغلو، لخوض الانتخابات في وجه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. فمن هو كليجدار أوغلو الساعي إلى هزيمة الرئيس؟
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن إسرائيل تجري مفاوضات مع أربع دول عربية وإسلامية لضمها لاتفاقات التطبيع المعروفة باسم "اتفاقيات أبراهام".
أعلن وزير دفاع بولندا وصول أول أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" الأمريكية إلى أوكرانيا.
تستعد Exeed لطرح سيارة جديدة تتحدى أحدث سيارات مرسيدس رباعية الدفع من حيث المواصفات والتقنيات المتطورة.
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي.
أظهرت لقطات فيديو لحظة نقل جنود إسرائيليين جرحى في المواجهات العنيفة التي اندلعت في مدينة جنين مع مقاومين فلسطينيين.
كشف الجيش الإسرائيلي أن مواطنا لبنانيا تمكن من الاستيلاء على مخزن جندي إسرائيلي من سلاحه، على الحدود اللبنانية الجنوبية.
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو بأن نظام كييف يعوض الخسائر في الأفراد بعسكريين بلا خبرة قتالية أو تدريب.
لا تستطيع فرنسا الحكم بحيادية والنظر إلى ذاتها في أسباب انحسار نفوذها في القارة الإفريقية، وهي تعتقد فعلا بأنها "حمل وديع".
قرر الاتحاد الدولي للجمباز تعليق عمل رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي إيرينا فينر لمدة عامين.
قال أحد علماء الأزهر في مصر مصطفى عبد السلام، إن البراكين والزلازل والبراكين والفيضانات من علامات الساعة الصغرى، لافتا إلى أن تلك الأمور تحتاج لنظريات علمية ومعلومات موثقة.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حدث انتخابي في واشنطن، إن الأطباء الذين أجروا له عملية جراحية لتمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة أجروها "للتأكد من وجود دماغ لديه".
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية حسام هيبة، إن دول الخليج تمثل أكبر نسبة استثمارات في مصر، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستثمر في البلاد.
كتب فالينتين ألفيموف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول كيفية رد روسيا على الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة.
حذرت واشنطن الحكومة الإسرائيلية من أن التوتر المتصاعد في الضفة وعدم قيامها بوقف اعتداءات المستوطنين، سيكلفها خسارة قاسية في العلاقات وتحديدا في مجال التنسيق الأمني بين الجانبين.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي ليونوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول تضحية الولايات المتحدة بألمانيا، استعدادا لقصم ظهر أوروبا.
قالت وزارة النقل السورية إنه عقب القصف الإسرائيلي وتوقف مطار حلب عن الخدمة، تقرر تحويل هبوط طائرات المساعدات لمتضرري الزلزال والرحلات الجوية المقررة لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية.
قال ضابط الاستخبارات التابعة لمشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة تخلفت كثيرا عن روسيا في مجال الصناعات العسكرية، مؤكدا أن الحديث عن هزيمتها غير ممكن.
تحدث موقع MailOnline إلى خبراء النظام الغذائي والتمارين الرياضية والصحة العقلية، لجمع أفضل النصائح التي يمكنك تنفيذها على الفور لتشعر بصحة أفضل.
تعتبر مقاتلة F-16 Fighting Falcon بلا شك أنجح مشروع في تاريخ صناعة الطائرات الأمريكية على الرغم من أنها صنعت منذ 40 عاما.
طالب وكيل مجلس الشيوخ المصري بهاء الدين أبوشقة، بضرورة توافر منظومة قانونية بنصوص محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج.
تحطمت اليوم الثلاثاء، طائرتا تدريب لسلاح الجو الإيطالي قرب العاصمة روما، مما أدى إلى مقتل طياريهما.
نددت الخارجية الإيرانية "بالهجوم الإرهابي" على مطار حلب، داعية الى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الاعتداءات.
أكد وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا اشتياني أن هناك طلبات من عدة بلدان لشراء الطائرات المسيّرة الإيرانية .
كشفت معلومات استخبارية جديدة، أن مجموعة موالية لأوكرانيا تقف وراء ارتكاب أعمال تخريبية على خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1 و2".
سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاعا جديدا في إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، حيث كشفت آخر إحصائية للوزارة عن تسجيل 61 إصابة جديدة، وهو متوسط الإصابات خلال أسبوع.
دشن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بـمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عددا من القطع البحرية، التي انضمت حديثًا للأسطول.
أعلنت الأمم المتحدة، عشية يوم المرأة العالمي، أن المرأة وصلت إلى مرحلة جديدة من التمثيل البرلماني، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من جميع برلمانات دول العالم.
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن السيطرة على أرتيوموفسك ستسمح بشن هجمات في عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية.
هنأ أسطورة نادي ليفربول، الإنجليزي روبي فاولر، المهاجم الدولي المصري محمد صلاح على كسر رقمه التاريخي مع "الريدز".
زعم باحثون أن تسليط "ضوء أحمر" على الأعضاء التناسلية لمدة 60 ثانية فقط، ضمن خطة علاجية مبتكرة، قد يؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجل.
طلب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النظر إلى البلدان الإفريقية بشكل مختلف.
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الوضع حول أرتيوموفسك (باخموت) تسبب في خلافات بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.
خرج نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، عن صمته بعدما تكبد فريقه على يد ليفربول الهزيمة الأسوأ في تاريخه خلال حقبة الدوري الإنجليزي، وذلك خلال مواجهة الفريقين الأحد الماضي.
أكد رئيس المعهد القومي لعلو البحار والمصايد في مصر عمرو زكريا حموده، أن منسوب المياه عاد مرة أخرى إلى طبيعته شرق البحر المتوسط في كافة الدول.
لم تمر أحداث الهزيمة "المذلة" التي تعرض لها مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليفربول 7-0 الأحد، ضمن الجولة 26 للبريميرليغ، مرور الكرام.
أكدت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة سها جندي، أن الدولة تهتم بالمصريين بالخارج، مؤكدة أن الحكومة لا تنوي استقطاع أي جزء من تحويلات المصريين في الخارج.
أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، في بيان رسمي، عن استدعاء لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، لقائمة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي المقبلة.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه مثلما ساهم الاتحاد السوفيتي في موت النظام الاستعماري، "فإننا مع دول أخرى سندق آخر إسفين بنعش النزعة الاستعمارية الجديدة للغرب".
صرح الصحفي الألماني فولفرام فايمر بأن روسيا فعليا قد انتصرت في هذه "الحرب"، وأن على برلين طرح خطة سلام بعد أن أبطأت كثيرا في فتح قنوات اتصال مع روسيا.
أعلن مؤسس الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن مقاتلي القوات الأوكرانية ينشئون مجموعات في المدن المحيطة بأرتيوموفسك ( باخموت).
وثق مقطع فيديو المشاهد الأولى للمنزل الذي حاصره الجيش الإسرائيلي في جنين، مظهرا دمارا كبيرا، بعد اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين إثر اقتحام المدينة.
أعلنت الدكتورة ألكسندرا فيليوفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أن تساقط الشعر قد يكون بسبب أمراض الغدة الدرقية وفقر الدم وامراض الجهاز الهضمي.
خلال الصدام بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في أوكرانيا، فقدت أوروبا ما تبقى من السيادة وانتقلت من وجهة نظر السياسة الدولية إلى فئة "دول العالم الثالث".
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الحكومة المصرية وعدد كبير من المسؤولين ولواءات الجيش المصري لمناقشة أهم قضية في البلاد.
دعا البيت الأبيض لعدم استباق نتائج تحقيقات الدول الأوروبية في تخريب أنابيب غاز "السيل الشمالي"، وذلك في أول تعليق له على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن الحادث.
أعلن موقع WABetaInfo بأن القائمين على تطبيق "واتس آب" باشروا باختبار ميزة جديدة في التطبيق ستحمي المستخدمين من المكالمات غير المرغوب فيها.
كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول زيادة النشاط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
أعلن الخبير والمحلل العسكري فيكتور ليتوفكين، أن منظومة راجمات "Tornado-S" الصاروخية الروسية قادرة على إصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القائمة التي تستعد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه جرى خلال اقحام مخيم جنين قتل المشتبه به في تنفيذ عملية حوارة، واعتقال نجليه في نابلس اللذين يشتبه بهما بتقديم المساعدة في تنفيذ العملية
مرض السكري هو حالة خطيرة ومزمنة تستمر مدى الحياة. ويتسبب المرض في ارتفاع مستويات السكر في الدم، سواء في النوع الأول من المرض أو النوع الثاني الأكثر شيوعا.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين في دونيتسك وخيرسون وتدمير 11 مسيرة، وتصفية أكثر من 325 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على عدة محاور.
حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن سيطرة الجيش الروسي على أرتيوموفسك، ستفتح الطريق للسيطرة على مدن رئيسية في شرق أوكرانيا مؤكدا ضرورة إبقاء القوات الأوكرانية في المدينة.
تجاوزت قيمة الأضرار المادية التي سببها الزلزال الذي ضرب تركيا 100 مليار دولار، بحسب تقدير للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة التركية.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول استئثار البيت الأبيض بحل الصراع في أوكرانيا وحرمان حلفاء واشنطن من أي دور.
علق البنك الدولي "حتى إشعار آخر" محادثاته مع تونس حول التعاون المستقبلي بعد اعتداءات على مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عقب تنديد الرئيس قيس سعيد بجحافل مهاجرين غير نظاميين.
عجت شوارع فرنسا مساء أمس الاثنين، بالمتظاهرين الذين قاموا بإغلاق الشوارع، والمستودعات والجامعات، ومحطات الحافلات، احتجاجا على قانون "إصلاح المعاشات" الجديد.
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رفض أداء الخدمة العسكرية هو خطر وجودي لإسرائيل، بعد قيام عشرات جنود الاحتياط برفض حضور التدريبات احتجاجا على الانقلاب القضائي.
أعلن قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، عودته إلى منطقة العملية الخاصة وتماثله للشفاء بعد تعرضه للتسميم الشهر الماضي.
قال وزير الري المصري هاني سويلم، إن مشروع الدلتا الجديدة، يعد مشروعا كبيرا يضاف للرقعة الزراعية في مصر، وهو أكبر مشروع زراعي واعد بالبلاد.
وصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى العراق اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة.
صرح المحلل العسكري والعقيد في القوات الأوكرانية بيوتر تشيرنيك، بأن أوكرانيا تدرس قضية خيار حصار شبه جزيرة القرم من أجل استنزافها.
تلعب الدبابات الروسية التابعة لمنطقة العسكرية الغربية دورا مهما في المعارك، باستخدام تكتيمات معقدة لتوفير الدعم الناري لوحدات البنادق الآلية.
أعلنت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلير نوليس، أنه قد تحل ظاهرة "النينيو" الطبيعية، المعروفة بتأثيرها الاحتراري، محل ظاهرة "النينيا" المعاكسة في الأشهر المقبلة.
قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيس الوزراء خالد بن خليفة آل ثاني، وعين مكانه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
عاد ملف وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الواجهة مجددا، بعد تحقيقات فتحتها وزارة العدل التونسية نهاية العام 2021.
تتيح لك خدعة "واتس آب" جديدة مغادرة مجموعات الدردشة بهدوء دون تنبيه الجميع.
وجه لويس كامبوس، المستشار الفني لنادي باريس سان جيرمان، ضربة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون خمس دقائق ما مجموعه 7 قذائف من عيار 155 ملم، على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في الجمهورية.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا