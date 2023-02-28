"سبيس إكس" تطلق أقمار Starlink من الجيل الجديد (فيديو)

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها بإطلاق 21 قمر من أقمار Starlink من الجيل الجديد.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى "أن الأقمار المذكورة أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ من نوع Falcon 9، انطلق من قاعدة كيب كانيافيرال في فلوريدا مساء الاثنين 27 فبراير الجاري، تمام الساعة 18:13 بالتوقيت المحلي (صباح الثلاثاء 28 فبراير، الساعة 02:13 بتوقيت موسكو)".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي أطلق كانت قد استخدمت سابقا في عمليتي إطلاق فضائي، وبعد استعمالها آخر مرة عادت أيضا إلى الأرض لتهبط على منصة عائمة في المحيط الأطلسي.

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وأشارت مواقع "سبيس إكس" على الإنترنت إلى أن الأقمار التي أطلقت مؤخرا تنتمي للجيل الثاني من أقمار Starlink، وتعمل مع نطاق أوسع من الترددات، وتوفر سرعات إنترنت أعلى مقارنة بأقمار الجيل الأول.

وكانت شركة "سبيس إكس" قد أعلنت عن مشروع منظومة Starlink عام 2015، وبدأت بتنفيذ المشروع في فبراير 2018، وأوضحت أن المشروع يهدف إلى نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية الصغيرة في الفضاء لتغطية معظم مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة.

المصدر: فيستي