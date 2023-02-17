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ناسا وروسكوسموس تبحثان أسباب التسرب في سفينة الشحن بروغريس

الفضاء

ناسا وروسكوسموس تبحثان أسباب التسرب في سفينة الشحن بروغريس
Legion-Media
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قال جيف أرند ممثل برنامج محطة الفضاء الدولية إن المتخصصين في ناسا يتعاونون مع خبراء روسكوسموس لتحديد سبب حدوث التسرب في سفينة الشحن بروغريس.

وقال ممثل وكالة الفضاء الأمريكية في إيجاز صحفي: "يواصل متخصصو ناسا وروسكوسموس دراسة أسباب التسرب".. وأشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام طاقم المحطة، بتصوير سفينة الشحن لمعرفة سبب الخلل. وأضاف: "سنعرف المزيد في الأيام المقبلة".

خلال شهرين، شهدت محطة الفضاء الدولية حالتين طارئتين متشابهتين: ففي 15 ديسمبر، انخفض ضغط نظام تبريد المركبة الفضائية المأهولة سويوز إم إس -22. في روسكوسموس اعتبروا أن السبب هو سقوط نيازك دقيقة.

وفي يوم السبت الماضي، حدث خلل من ضغط نظام التحكم في درجة الحرارة على سفينة أخرى-مركبة الشحن "بروغريس مس-21"، التي كانت جزءا من المحطة لأكثر من ثلاثة أشهر.

المصدر: ريا نوفوستي.

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