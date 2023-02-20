دراسة تزعم احتمال اكتشاف مفتاح العثور على الكوكب التاسع!

مرت ست سنوات منذ أن وجد علماء الفلك دليلا قويا على احتمال وجود كوكب تاسع غامض في أقاصي نظامنا الشمسي.

لكن ما يسمى بالعالم النظري - الملقب بالكوكب التاسع - لم يره أحد حتى الآن، وفي هذه الأثناء يظل مجرد نظرية.

الآن، يعتقد العلماء أنه قد تكون لديهم أخيرا طريقة للعثور على الكوكب.

ويقول الخبراء إن الكوكب التاسع يمكن أن يكون محاطا بما يصل إلى 20 قمرا حارا يبلغ عرضها حوالي 62 ميلا (100 كيلومتر)، وهو ما قد يكون المفتاح لتأكيد وجود العالم الغامض. والسبب في ذلك هو أن الأقمار سترتفع درجة حرارتها بفعل سحب جاذبية الكوكب بفضل ظاهرة تُعرف باسم تسخين المد والجزر، ما يسهل اكتشافها.

وإذا كان من الممكن رؤية الأقمار، فيجب أن تكون بمثابة فتات يقود علماء الفلك إلى العالم الخفي نفسه. ولا يمكن رؤية الكوكب المفترض بذاته لأنه بعيد جدا عن أن تضيئه الشمس بشكل صحيح، لكن النمذجة الرياضية تشير إلى أن جسما كبيرا يتسبب في مدارات فريدة لخمسة أجسام أصغر على الأقل موجود في حزام كايبر البعيد.

وكان بعض علماء الفلك متأكدين من وجوده منذ عام 2015 - عندما كشف عالما الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كونستانتين باتيجين ومايك براون، دليلا قويا على أن هذا الكوكب التاسع يختبئ وراء مدار كوكب نبتون.

وإذا كان ذلك حقيقيا، فإن علماء الفلك يعتقدون أنه يمكن أن تكون كتلته حوالي 10 أضعاف كتلة الأرض وقد يستغرق ما بين 10.000 و20.000 سنة لإنشاء مدار كامل حول الشمس.

ولكن على الرغم من الإثارة التي تحيط بالكوكب التاسع النظري، إلا أنه لم يره أحد في الواقع، وفي الوقت الحالي يظل مجرد نظرية.

ويعتقد مان هو تشان، عالم الفلك في جامعة هونغ كونغ التعليمية، أن لديه طريقة لتأكيد وجوده بطريقة أو بأخرى. والسر، كما يقول، يكمن في أقمار الكوكب التاسع.

وقدر عدد الأقمار الصناعية الطبيعية التي يمكن أن تحيط بالعالم من خلال الجمع بين حجمها المفترض وجاذبيتها مع عدد الأجسام المتطرفة العابرة لنبتون (ETNOs) القريبة بما يكفي لسحبها إلى مدار دائم حولها.

وتشمل ETNOS الكويكبات أو المذنبات أو الأقمار أو الكواكب القزمة.

إقرأ المزيد

وقدر تشان أن ما يصل إلى 20 قمرا يمكن أن يدور حول هذا الكوكب النظري، كل منها قد يبلغ عرضه حوالي 62 ميلا (100 كيلومتر). والسبب الذي يجعله يعتقد أن هذه الأشياء يمكن أن تسلط الضوء حرفيا على وجود الكوكب التاسع هو ظاهرة الجاذبية المعروفة باسم تسخين المد والجزر.

ويمكن رؤية مثال على كيفية عمل هذا بالقرب من منظومتنا، حيث يتمدد شد الحبل بين أقمار المشتري والكوكب نفسه ويسحق الأقمار الطبيعية بما يكفي لتدفئتها.

وهذا يعني أن بعض الأقمار الجليدية تحتوي على مساحات داخلية دافئة بما يكفي لاستضافة محيطات من الماء السائل، وفي حالة القمر الصخري Io، فإن تسخين المد والجزر يذوب الصخور في صهارة.

ويمكن أن يؤدي تسخين المد والجزر نظريا إلى رفع درجة حرارة أي قمر للكوكب التاسع إلى حوالي 280 درجة فهرنهايت تحت الصفر (ناقص 173 درجة مئوية).

وعلى الرغم من أن هذا قد لا يبدو دفئا، إلا أن متوسط درجة حرارة الفضاء الفارغ هو 455 درجة فهرنهايت سالب (ناقص 271 درجة مئوية).

وقال تشان إنه إذا كان أي من أقمار الكوكب التاسع ساخنا كما يعتقد، فمن المحتمل أن تصدر إشارة راديو باهتة يمكن اكتشافها بواسطة التلسكوبات.

وأضاف أن هذا يوفر طريقة جديدة غير مباشرة لفحص فرضية الكوكب التاسع والكشف عن الخصائص الأساسية للكوكب التاسع.

ويأتي البحث الأخير بعد عامين فقط من التشكيك في الوجود المقترح للكوكب التاسع من قبل فريق من الخبراء الذين يفحصون مدارات الأجسام العابرة لنبتون "المتطرفة".

وبقيادة الفيزيائي كيفن نابير، في جامعة ميتشيغان في آن أربور، وجدوا أن المدارات المضطربة لأجسام حزام كويبر يمكن تفسيرها بالفعل دون وجود كوكب قريب.

وخلص الباحثون إلى أن الكائنات يبدو أنها تحتوي فقط على مسارات مجمعة بسبب تحيز الاختيار، على الرغم من أن كثيرين آخرين يختلفون ويقولون أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات.

وقد تكون هناك إجابة في كلتا الحالتين قريبا.

وبدأ مرصد Vera C. Rubin (VRO) في تشيلي، والذي بدأ تشغيله في عام 2021، مسحا لمدة عشر سنوات للسماء العام الماضي ومن المتوقع أن يكتشف آلافا أخرى من أجسام حزام كايبر.

وقد يكون الفحص الدقيق لمداراتها قادرا على تأكيد أو نفي وجود الكوكب التاسع وتقديم أدلة على أصله وموقعه.

كشف عن البحث الجديد في ورقة تم تقديمها إلى مجلة الفيزياء الفلكية.

المصدر: ديلي ميل