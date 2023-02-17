 
مباشر
عاجل
مصدر مطلع لـRT: لا يوجد حديث في دمشق حاليا عن زيارة لوزير الخارجية السعودي إلى سوريا

قمر صناعي طوره الطلاب الروس يكمل 20 ألف دورة حول الأرض

الفضاء

قمر صناعي طوره الطلاب الروس يكمل 20 ألف دورة حول الأرض
Legion-Media
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urnj

أعلنت جامعة "آمور" الحكومية الروسية أن القمر الصناعي الذي ساهم في تطويره طلابها سابقا وأطلق عام 2019، قد أكمل 20 ألف دورة حول الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة: "قمر (AMGU-1 (AMURSAT الذي ساهم بتطويره طلاب من جامعتنا نجح بالدوران 20 ألف مرة حول الأرض".

وأضاف البيان "هذا القمر هو أول قمر صناعي يتم تطويره من قبل جامعات الشرق الأقصى الروسية، وقبله كان قد أطلق 9 أقمار ساهم في تطويرها طلاب من جامعات في مناطق أخرى بروسيا.. خلال 3 سنوات ونصف تقريبا من عمل هذا القمر تمكن الخبراء من الاستفادة من بياناته في مراقبة الطقس في المدارات الفضائية القريبة من الأرض، واستقبلت إشاراته في عدد من المراكز الأرضية الروسية، منها مركز تابع لجامعتنا".

إقرأ المزيد
روسيا تطور أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد
روسيا تطور أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر المذكور جهّز بمستشعر خاص لقياس شحنات الفوتونات، وبطاريات مصنوعة من مواد معينة تتم دراستها لاستخدامها مستقبلا في أنظمة تخزين الطاقة في المركبات الفضائية والأقمار الصناعية.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا