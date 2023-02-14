"روس كوسموس" تظهر لأول مرة مكان الضرر الذي تعرضت له مركبة "سويوز" في الفضاء (صور)

نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية صورا تظهرمكان الضرر الذي تعرضت له مركبة الفضاء "سويوز إم إس –22" الملتحمة بمحطة الفضاء الدولية.

وتظهر الصور التي نشرتها مؤسسة "روس كوسموس" في قناتها على تليغرام بوضوح الضرر الذي تعرض له الغلاف الخارجي للمركبة والثقب الموجود في هذا الغلاف، وأشارت المؤسسة إلى "أن وجود الثقب المذكور يثبت أن الضرر الذي تعرضت له المركبة ناجم عن عامل خارجي".

وكان رئيس "روس كوسموس"، يوري بوريسوف قد أشار في إعلان سابق إلى "أن الضرر الذي تعرضت له المركبة الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية لا يشكل خطرا على حياة الرواد المتواجدين في المحطة، ووعد بنشر تفاصيل حول أسباب هذا الضرر.

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وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 ديسمبر الفائت أن مركبة "سويوز إم إس-22" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية قد تعرّضت لضرر في أنظمة التبريد الموجودة فيها نتيجة عامل خارجي، وبعد تحليل بيانات الحالة الفنية للمركبة قررت المؤسسة أن تعيد المركبة إلى الأرض بدون روّاد، وأن الرواد الذين ذهبوا على متنها إلى المحطة سيعودون إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس-23" الروسية.

ومؤخرا أشار الخبراء في "روس كوسموس" إلى أن الضرر الذي تعرضت له المركبة قد يكون ناجما عن شظايا نيزكية.

المصدر: تاس