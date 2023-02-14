المحطة الفضائية الروسية ستزوّد بدروع منيعة تحميها من النيازك

ستزوّد المحطة الفضائية الروسية الواعدة بدروع منيعة خصيصاً من شأنها التصدي لأي قصف من جانب النيازك المتناهية الصغر والنفايات الفضائية.

أعلن ذلك فلاديمير كوجِفنيكوف نائب كبير المصممين في شركة "إينيرغيا" الروسية وكبير مصممي المحطة الفضائية الروسية المستقبلية.

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وقال:" لا تختلف حماية المحطة الروسية مبدئيا عن الحماية التي تستخدمها المحطة الفضائية الدولية، إلا أن كل وحدة فضائية تابعة للمحطة الجديدة سترتدي دروعا واقية خاصة متعددة الطبقات ستحميها من النيازك المتناهية الصغر والنفايات الفضائية".

وحسب كبير المصممين فإن المحطة الروسية، شأنها المحطة الفضائية الدولية، يمكنها القيام بمناورات لتفادي الاصطدام بالنفايات الفضائية.

وستسمح دروعها، حسب كبير المصممين، بحمايتها من جسيمات بقطر يصل حتى سنتيمتر واحد وتحلّق بسرعة 10 كيلومترات في الثانية. كما يقضي تصميم المحطة الروسية بوجود دروع خاصة لوحدات يُقيم فيها رواد الفضاء حيث تتوفر منظومة المراقبة الإشعاعية على متن المحطة.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف، كان قد أعلن في أبريل عام 2021 أن المحطة الفضائية الروسية ليست الآن في افضل حال لها، لذلك فإن روسيا يجب أن تركّز جهودها على إنشاء محطاتها الفضائية القومية. ويجري الآن إعداد مشروعها التصميمي. ويتوقع أن تطلق روسيا أول وحدة فضائية لمحطتها الجديدة بحلول عام 2028.

المصدر: تاس