نموذج أولي مذهل يكشف عن القمر كما لم نشهده من قبل!

يحب الجميع التقاط صور للقمر، سواء كان ذلك بهواتفهم أو من خلال عجائب التصوير الفلكي.

ولكن بينما يمكننا التقاط صور رائعة للقمر بأكمله من الأرض، من الصعب للغاية الحصول على صور قريبة لسطحه نظرا للمسافة الهائلة التي نبتعد بها عن أقرب جار سماوي لنا موجود على مسافة 384400 كيلومتر (238855 ميل).

وهذا لأنه كلما اقتربنا من التكبير على سطحه، أصبحت الصور ضبابية أو كبرت بكسلاتها. بشكل أساسي، تصبح دقة الصور أسوأ وأسوأ.

ICYMI: @RaytheonIntel and @GreenBankObserv partnered to collect new imagery of the moon and its surface. In fact - the highest resolution images of the moon ever taken from the ground!



Read RIS's release: https://t.co/YeoBPbENWApic.twitter.com/uNnzwbAB5g — National Radio Astronomy Observatory | NRAO (@TheNRAO) January 19, 2023

ولكن ماذا لو تمكنا من التقاط صور عالية الدقة لسطح القمر من الأرض بدلا من الاعتماد على الأقمار الصناعية الموجودة حاليا في مدار القمر لتلتقطها لنا؟. إن التقاط صور عالية الدقة من الأرض هو بالضبط ما شرع به فريق تعاوني من العلماء والمهندسين من المرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي (NRAO) ومرصد البنك الأخضر (GBO) وRaytheon Intelligence & Space (RIS) تلسكوب Green Bank التابع لمؤسسة العلوم (GBT) ومصفوفة خط الأساس الطويل جدا (VLBA).

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ومن خلال جهودهم، يمكن أن يكون GBT، الذي يعد حاليا أكبر تلسكوب لاسلكي قابل للتوجيه بالكامل في العالم، موطنا لنظام رادار كوكبي عالي الطاقة من الجيل التالي يستخدمه العلماء لدراسة الكواكب والأقمار وحتى الكويكبات داخل منطقتنا.

ويتكون النموذج الأولي للرادار من جهاز إرسال منخفض الطاقة تم تطويره بواسطة RIS، وتم اختباره باستخدام GBT، واستهدف سطح القمر، مع ارتداد إشارات الرادار واستقبالها بواسطة هوائيات VLBA العشرة التي يبلغ طولها 25 مترا من NRAO. وأكثر ما يميز جهاز الإرسال هو أنه ينتج فقط ما يصل إلى 700 واط من الطاقة، وهو أقل من ميكروويف المطبخ القياسي الذي يتراوح بين 800 و1000 واط، بتردد 13.9 غيغاهرتز.

وتمكن النموذج الأولي للرادار من تصوير Tycho Crater، التي تقع في نصف الكرة الجنوبي من القمر ويبلغ قطرها حوالي 85 كيلومترا، بدقة 5 أمتار تكشف تفاصيل لا تصدق عن أرضية الحفرة.

وقال باتريك تايلور، رئيس قسم الرادار المشترك في GBO وNRAO، في بيان: "إنه لأمر مدهش حقا ما تمكنا من التقاطه حتى الآن، باستخدام طاقة أقل من الأجهزة المنزلية الشائعة".

وقدم تايلور النتائج المستخلصة من النموذج الأولي للرادار في المؤتمر 241 للجمعية الفلكية الأمريكية في سياتل، واشنطن في يناير 2023 في محادثة موجزة بعنوان "الرادار الكوكبي من الجيل التالي على تلسكوب البنك الأخضر"، حيث عرض صور الرادار لسطح القمر وغيرها من النتائج بين عامي 2020 و2021، ويمكن رؤيتها في الدقائق العشر الأولى من الفيديو.

وتشمل الخطوات التالية رفع مستوى الرادار إلى 500 كيلوواط، وهو أقوى 1000 مرة تقريبا من النموذج الأولي الحالي عند 700 واط، ويستمر عمل التصميم على هذا النظام الرئيسي باستخدام كل من VLBA والمصفوفة الكبيرة جدا من الجيل التالي (ngVLA) كمستقبلات أرضية.

المصدر: ساينس ألرت