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روسيا تطور أجهزة تعتمد الواقع المعزز لدعم مهام رواد الفضاء

الفضاء

روسيا تطور أجهزة تعتمد الواقع المعزز لدعم مهام رواد الفضاء
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يطورون أجهزة جديدة تعتمد تقنيات الواقع المعزز لدعم المهمات التي ينفذها الرواد في الفضاء المفتوح.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لمؤسسة "أنظمة الليزر" الروسية، ألكسندر ميخائيلنكو: "يعمل العلماء الروس حاليا على تطوير أجهزة جديدة تعتمد تقنيات الواقع المعزز مهمتها تقديم المعلومات للرواد أثناء خروجهم من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح".

وأضاف "عند خروج رائد الفضاء من المحطة إلى الفضاء المفتوح ستساعد الأجهزة الجديدة على تزويده بمعلومات إضافية عن هيكلية المحطة ومحيطها الخارجي، ولن يقتصر إمداده بالمعلومات على تقنيات الاتصال التقليدية فقط.. تنفيذ المهمات في الفضاء المفتوح هو عمل بدني شاق ومرهق، وخصوصا في ظروف انعدام الوزن، وتظهر أثاره بعد 3 أو 4 ساعات من التواجد في الفضاء الخارجي، لذا يصبح انتباه رائد الفضاء أحيانا مشتتا، وحتى الرواد المدربون يتباطؤ نشاطهم خلال النصف الثاني من فترة مهمتهم في الفضاء المفتوح، وهنا تكمن الحاجة لإمدادهم بتقنيات تساعدهم في الحصول على المعلومات".

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وأشار ميخائيلنكو إلى "أن بعض رواد الفضاء تعرضوا سابقا للإرهاق أثناء أدائهم لمهمات في الفضاء المفتوح ، وفقدوا نشاطهم وتوقفوا عن فهم الاتجاهات وفي أي جزء من المحطة كانوا متواجدين، لذا فهناك حاجة لدعم رواد الفضاء بمعدات تساعدهم في مثل تلك الحالات".

المصدر: فيستي

 

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