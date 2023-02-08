المستثمرون يضخون مبالغَ قياسية في شركات تكنولوجا الفضاء

أعلنت صحيفة "التايمز" أن المستثمرين يضخون مبالغ كبيرة في شركات تكنولوجيا الفضاء للعام الثاني على التوالي.

وتبعا للصحيفة فإن "المشاريع التي تتعلق بتكنولوجيا الفضاء تلقت عام 2022 تمويلا بنحو 8.9 مليون دولار، وهذا الرقم كان أقل من رقم العام الذي سبقه، لكنه أعلى بكثير من التمويل الذي تلقته خلال سنوات سابقة".

ومن جانبهم أشار الخبراء في شركة Seraphim Space إلى أن "المبالغ التي يتم استثمارها حاليا في مجالات الفضاء بلغت مستويات عالية، وسترتفع أرقام هذه المبالغ مع تحسن المعنويات الاقتصادية".

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة Seraphim Space، مارك بوجيت: "تواصل الولايات المتحدة الريادة في الاستثمار في تكنولوجيا الفضاء، وتعد المملكة المتحدة والهند وأستراليا وألمانيا أيضا من بين أكبر المستثمرين في هذا المجال، وموضوع الاستثمار في مجالات الفضاء بات موضوعا دوليا، و بدأت آسيا وأوروبا في اللحاق بأمريكا الشمالية من حيث أرقام الصفقات، عدد الصفقات في آسيا في هذا المجال ازداد بنسبة 80% خلال 2022، وارتفع هذا الرقم بنسبة 50% في أوروبا العام الماضي أيضا".

ويتوقع العديد من الخبراء أن تزداد الاستثمارات في مجالات الفضاء عام 2023، وخصوصا في مشاريع استكشاف القمر والمشاريع التي تتعلق بتطوير تقنيات استطلاع الأرض عن بعد وتقنيات تحليل البيانات.

المصدر: فيستي