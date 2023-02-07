العثور على كوكب بحجم الأرض تقريبا على بعد 72 سنة ضوئية!

وجد علماء كوكبا خارجيا بنفس حجم الأرض تقريبا يدور حول نجم صغير ليس بعيدا جدا على الإطلاق.

ويطلق عليه K2-415b، وقد تُلقي أوجه التشابه (والاختلاف) بينه وبين عالمنا المحلي بعض الضوء على كيفية تشكل الكواكب الشبيهة بالأرض وتطورها بطرق مختلفة، في أنظمة مختلفة تماما عن نظامنا.

وكتب فريق دولي من علماء الفلك بقيادة تيرويوكي هيرانو، من مركز علم الأحياء الفلكي في اليابان: "الكواكب الصغيرة حول الأقزام M هي مختبر جيد لاستكشاف التنوع الجوي للكواكب الصخرية والظروف التي يمكن أن يتواجد فيها كوكب أرضي صالح للحياة. نظرا لكونه أحد أقل النجوم كتلة معروفا باستضافة كوكب عابر بحجم الأرض، فإن K2-415 سيكون هدفا مثيرا للاهتمام لمزيد من ملاحظات المتابعة، بما في ذلك مراقبة السرعة الشعاعية الإضافية والتحليل الطيفي العابر".

وتعد مجرة درب التبانة مكانا كبيرا، بها الكثير من العوالم المثيرة للاهتمام، لكنها حتى الآن أثبتت أنها مراوغة في أحد أكبر الأسئلة التي طرحتها البشرية على الإطلاق: لماذا نحن هنا؟ وليس فقط لماذا، ولكن كيف ولماذا هذا الكوكب، وهل هناك أي مكان آخر يمكن أن تحدث فيه الحياة؟.

نظرا لأن الأرض هي المكان الوحيد في الكون حيث نعرف حقيقة نشأة الحياة، فإن إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد في تقديم إجابات هي مجموعة من الكواكب الخارجية التي تشبه الأرض. مماثلة في الحجم والتكوين ودرجة الحرارة والكتلة؛ ربما حتى بنية نظام الكواكب.

وعندما يمر كوكب خارج المجموعة الشمسية أمام النجم، سيمر جزء من ضوء النجم عبر الغلاف الجوي، مع امتصاص بعض الأطوال الموجية على الطيف أو تضخيمها بواسطة عناصر في الغلاف الجوي. وحول النجوم الأصغر والأكثر قتامة والأكثر برودة مثل الأقزام الحمراء، تكون منطقة درجة الحرارة الصالحة للحياة أقرب بكثير إلى النجم مما هي حول نجم مثل الشمس. وهذا يعني أن الفترة المدارية أقصر، لذلك يمكن تسجيل العديد من عمليات العبور وتكديسها لتضخيم بيانات الطيف. ومن الواضح أن النجوم الأقرب ستظهر أكثر إشراقا، ما سيجعل مثل هذه الملاحظات أسهل.

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ومع ذلك، يصعب العثور على الكواكب الخارجية الصغيرة أكثر من العثور على الكواكب الكبيرة. وفي غضون 100 سنة ضوئية من النظام الشمسي، تم العثور على 14 كوكبا خارجيا أصغر من نصف قطر الأرض بمقدار 1.25 مرة تدور حول النجوم القزمة الحمراء - بما في ذلك جميع العوالم السبعة في نظام TRAPPIST-1.

وهذا مثال حيث لا يوجد شيء مثل الكثير من نقاط البيانات، ويبدو أن هيرانو وزملاؤه قد وجدوا دوامة كوكب خارج المجموعة الشمسية K2-415b يبلغ نصف قطره 1.015 مرة من الأرض، ويدور حول أحد أصغر النجوم القزمة الحمراء التي وجدت تستضيف عالما بحجم الأرض. ويمثل النجم K2-415، فقط 16٪ من كتلة الشمس.

وتم رصد الكوكب الخارجي لأول مرة في بيانات من تلسكوب كبلر لصيد الكواكب المتقاعد حاليا في عام 2017، وظهر أيضا في بيانات من خليفة كبلر، TESS.

وتابع الباحثون ذلك، وأخذوا ملاحظات بالأشعة تحت الحمراء لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم اكتشاف "تذبذب" خافت في حركة النجم، حيث يتم جره قليلا على الفور بسبب جاذبية كوكب خارج المجموعة الشمسية.

وكشفت هذه الثروة من البيانات عن وجود العالم، فضلا عن خصائصه.

وعلى الرغم من أن حجم الكوكب الخارجي يقارب حجم الأرض، إلا أن كتلته أكبر بكثير، حوالي ثلاثة أضعاف كتلة الأرض. هذا يعني أن K2-415b أكثر كثافة من الأرض أيضا.

ومن الممكن أيضا أن يكون K2-415 نظاما متعدد الكواكب؛ هذا يثير احتمال وجود كوكب خارج المجموعة الشمسية غير مكتشف حاليا في منطقة النجم الصالحة للحياة.

لذلك من غير المحتمل أن نجد علامات الحياة على K2-415b. لكن النظام يمثل هدفا ممتازا لتوصيف الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، ومسوحات المتابعة التي تبحث عن عوالم خفية، يحتمل أن تكون ملاذا للحياة.

تم قبول البحث للنشر في مجلة The Astronomical Journal، وهو متاح على موقع arXiv.

المصدر: ساينس ألرت