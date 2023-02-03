"شذوذ" في كاميرا مركبة جونو يُفقد ناسا أكثر من 200 صورة لأضخم كواكب نظامنا الشمسي

أعلنت وكالة ناسا أن كاميرا JunoCam على متن المركبة الفضائية جونو، واجهت خللا أثناء التحليق فوق المشتري، ما تسبب في فقدان كمّ كبير من الصور المفترض أخذها للكوكب.

أطلقت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا في عام 2011 ووصلت إلى كوكب المشتري في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، قامت المركبة بما يقارب 50 رحلة طيران حول أضخم كواكب في نظامنا الشمسي، والتقطت مشاهد قيّمة لأقمار المشتري الكبيرة، حيث أن كلا منها يعد عالما غريبا بحد ذاته.

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ولكن خلال آخر رحلة طيران للمركبة الفضائية، في 22 يناير، تمكنت الكاميرا من التقاط نحو خُمس الصور المخطط لها فقط.

وحدثت مشكلة مماثلة في الرحلة السابقة، في ديسمبر الماضي، حيث يعتقد مسؤولو البعثة أن خلل الكاميرا ينبع من وصول الكاميرا إلى درجة حرارة عالية بشكل غير عادي ويواصلون استكشاف المشكلة وإصلاحها، وفقا لبيان أصدرته ناسا.

وبعد فترة وجيزة من تحليق 14 ديسمبر، واجهت مركبة جونو مشكلة في الذاكرة أدت إلى إرسال المركبة الفضائية إلى الوضع الآمن، ما تسبب في تأخير نقل البيانات إلى الأرض، وفقا لبيان صدر في ذلك الوقت.

وعادت المركبة الفضائية لعملها المعتاد بسلاسة ووصلت معظم البيانات إلى الأرض بأمان، لكن الكاميرا JunoCam استمرت في مواجهة بعض المشكلات.

وتم توجيه الكاميرا لالتقاط 90 صورة أثناء التحليق في شهر ديسمبر، ولكن ظهرت الصور الأربع الأولى بشكل سيء.

ورجح فريق المهمة أنه عند تشغيل برنامج JunoCam، ارتفعت درجات الحرارة بما يكفي للتدخل في التصوير الفوتوغرافي وبُردت الأداة بنهاية تلك الصور الأربع الأولى.

ولكن الآن، يبدو أن المشكلة قد تكررت، هذه المرة لمدة أطول - 23 ساعة بدلا من 36 دقيقة، وفقا لوكالة ناسا. وترك الخلل 214 صورة غير صالحة للاستخدام، مع عودة 44 صورة فقط قابلة للاستخدام بعد تبريد الجهاز بشكل كاف.

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كتب مسؤولو ناسا: "يقوم فريق البعثة بتقييم البيانات الهندسية التي تم الحصول عليها من برنامج JunoCam خلال عمليتي الطيران الأخيرتين - وهما المرتان السابعة والأربعون والثامنة والأربعون للمهمة - ويقومون بالتحقيق في السبب الجذري للخلل الحاصل واستراتيجيات تخفيفه. وستظل كاميرا JunoCam قيد التشغيل في الوقت الحالي وتستمر الكاميرا في العمل كالمعتاد".

ومن المقرر أن تحدث رحلة جونو القادمة في 1 مارس. وبالنظر إلى أن ناسا تتمتع بسجل حافل من استكشاف الأخطاء وإصلاحها في مهماتها الفضائية البعيدة، فإن الفريق المسؤول عن المهمة يأمل أن "تتعافى" كاميرا JunoCam تماما بحلول ذلك الوقت، وتمستمر في إبهار عشاق الفضاء بالمشاهد الفريدة لكوكب المشتري.

المصدر: سبيس