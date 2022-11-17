صور مُحسنة من مسبار ناسا تكشف عن إعصار ضخم وبقعة غريبة في أكبر كواكب النظام الشمسي

التقطت كاميرا المسبار جونو صورا جديدة للمشتري، والتي تظهر الغلاف الجوي المضطرب للكوكب كما لم نراه من قبل.

وترصد مركبة ناسا الفضائية هذه أكبر كواكب النظام الشمسي منذ عام 2016. وتسمح البيانات الواردة منه للعلماء والمواطنين بتحسين الصور رقميا مع بعض النتائج المذهلة.

PJ46-86. One of the northern circumpolar cyclone in artistically enhanced detail. This is a false color image created from the raw data provided by JUNO.

Credit : NASA/SwRI/MSSS/Navaneeth Krishnan S@NASAJuno@NASAJPL@NASASolarSystempic.twitter.com/4EZ0zAuVWm — Navaneeth Krishnan S (@navaneeth_ank) November 9, 2022

وفي 6 نوفمبر، حلق جونو، التابع لوكالة ناسا، فوق الكوكب، في أقرب نقطة له خلال المدار السادس والأربعين، ما سمح له بالتقاط بعض المواد المرئية الجديدة والمثيرة.

وعادة ما يلتقط جونو بعض الصور كل خمسة أسابيع أو نحو ذلك، عندما يقترب من المناطق القطبية للمشتري. وإحدى اللقطات التي تصوّر الدوامة العملاقة للكوكب، تكشف عن إعصار محيطي شمالي.

NASA/SWRI/MSSS/NAVANEETH KRISHNAN

وقد تم تحسين الصورة فنياً، واستخدام ألوان زائفة لإبراز الشكل الذي يتوقع العلماء أن تبدو عليه المنطقة.

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ويمكن للعلماء والمواطنين تقديم مشاهد فريدة من نوعها لصور مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا، من خلال معالجة الصور الأولية من JunoCam، والتي تعتمد على كل من العلم والفن.

وتظهر الصور، التي أنجزها نافانيث كريشنان، الكاتب العلمي من الهند، الإعصار القطبي الشمالي على كوكب المشتري، وبقعة غريبة شوهدت في المنطقة الاستوائية الجنوبية من الكوكب.

ويمكن لأي شخص تنزيل البيانات الأولية وتحريرها بنفسه. وكل ذلك متاح من خلال موقع مشروع JunoCam المخصص لناسا.

ويمكن بعد ذلك تحميل الصور المحررة على الموقع ليستمتع بها الآخرون.

وكان جونو مشغولا مؤخرا بالتقاط صور لقمر المشتري المتجمد "أوروبا". وحصل على سلسلة لقطات نُشرت في سبتمبر الماضي، أعطت العلماء نظرة أقرب على القمر الصناعي الجليدي الغامض منذ عقدين.

المصدر: ذي صن