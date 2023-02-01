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بالفيديو.. ظهور جرم سماوي متوهج غامض في سماء شرق سيبيريا

الفضاء

بالفيديو.. ظهور جرم سماوي متوهج غامض في سماء شرق سيبيريا
fontanka.ru
صورة ارشيفية
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فوجئ سكان مدينة كراسنودار الروسية في شرق سيبيريا مساء يوم 31 يناير الماضي بوهج ساطع ناجم عن سقوط جرم سماوي.

 وعلّق، سيرغي فيسيلكوف، مدير مختبر في جامعة سيبيريا الحكومية على ظهور الجرم السماوي فوق كراسنودار قائلا:" لا شك أن هذا شهاب ساطع، وقد غطى سطوعه على وهج القمر الكامل، وأبعاده يمكن أن تتراوح بين متر واحد و5 أمتار".

وأشار إلى أن حجارة مثل هذه غالبا ما تحترق في الغلاف الجوي كليا تقريبا، لكن بعض مخلفاتها يمكن أن تسقط على سطح القمر.

وشدد عالم الفلك على ضرورة تحديد مسار تحليق الشهاب والمقارنة بينه وبين مسار شهاب آخر اقترب يوم 26 يناير الماضي إلى مسافة قصيرة جدا من الأرض. وقد يينتمي كلا الجرميْن السماوييْن إلى أسرة واحدة للكويكبات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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