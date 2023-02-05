المركبة المريخية "برسيفيرانس" تخفي عينات التربة على المريخ

اكملت المركبة المريخية "برسيفيرانس" التابعة لناسا مهمة إخفاء عينات احتياطية من تربة الكوكب الأحمر في مواقع محددة من سطحه.

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وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن العربة المريخية "برسيفيرانس " أكملت خلال ستة أسابيع مهمة إخفاء 10 كبسولات محتوية على عينات احتياطية من تربة المريخ، حيث أخفت يوم 29 يناير 2023 الكبسولة العاشرة والأخيرة في المكان المحدد لها على سطح الكوكب.

ويذكر أن المركبة بيرسيفيرانس جمعت من كل عينة نسختين، إحداهما تبقى في مستودع بداخلها والثانية الاحتياطية وضعت وفق نظام محدد في أماكن محددة على سطح فوهة جيزيريو على الكوكب.

ووفقا للخبراء يبقى الهدف من هذه العملية هو ضمان عدم ضياع هذه العينات وسهولة استخراجها عند الضرورة. ويفترض أن تنقل هذه العينات بواسطة صاروخ يطلق من وحدة الهبوط التابعة لناسا إلى مدار حول المريخ . أما نسخ العينات الموجودة في المركبة بيرسفيرانس فسوف تنقل إلى الأرض بواسطتها. وفي حال حدوث شيء ما غير متوقع، ستستخدم العينات الاحتياطية.

المصدر: فيستي. رو