مصر تستعد لاسكتشاف الفضاء السحيق

تستعد مصر لإنشاء مقر جديد لوكالة الفضاء الإفريقية في القاهرة، لتقود بذلك الدول الإفريقية إلى الفضاء.

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ووصف علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، هذه الخطوة بـ"المهمة"، موضحا أن الدول الأفريقية تأخرت كثيراً في اقتحام هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك مشروعات ذات أولوية يجب أن تكون على أجندة تلك الوكالة، ومنها أن تمتلك أفريقيا قمراً اصطناعياً أفريقياً يغطي القارة، وأن تعمل على توطين صناعة تكنولوجيا الفضاء في أفريقيا، وذلك تمهيداً للانتقال لمرحلة أخرى، وهي استكشاف الفضاء السحيق.

ولفت النهري، إلى أن مشروعات استكشاف الفضاء السحيق، كالتي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تتطلب إمكانيات مادية مرتفعة لا تقدر عليها دولة أفريقية بمفردها، لذلك فإن الأمل هو أن تتيح وكالة الفضاء الأفريقية التنسيق بين دول القارة لإطلاق مثل هذه المشروعات.

وبشأن اعتبار البعض عن أن "مثل هذه المشروعات تعد رفاهية"، قال النهري إن "هناك كويكباً في حزام الكويكبات بين كوكبي المريخ والمشتري يسمى (سايكي 16)، وهذا الكويكب عليه ثروة معدنية لا تُقَدَّر بثمن، وتستهدف أمريكا إرسال مهمة فضائية لهذا الكويكب في عام 2026، لاستكشاف هذه الثروة، كما أن القمر يحمل ثروات معدنية مهمة أيضاً، أبرزها (الهيليوم 3)، الذي يفوق سعر الغرام منه، سعر غرام الذهب، لذلك استكشاف الفضاء السحيق ليس رفاهية، لكنه الطريق إلى الرفاهية".

المصدر: وكالات