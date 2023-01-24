إسرائيل ترصد سلاحا جديدا يستعد للظهور في سماء مصر

تخطط مصر لتصنيع أول طائرة حربية في تاريخها بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وتسعى مصر لإنتاج الطائرة المصرية - الكورية من طراز T-50 حيث ستقوم ببناء نموذج مسلح لهذا الطراز الفريد.

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وتعمل مصر على إنتاج 100 طائرة تدريب من هذا النوع، بل وحتى تصديرها في المستقبل.

ووقعت "الهيئة العربية للتصنيع" اتفاقية مع شركة صناعة الطيران بكوريا الجنوبية KAI للإنتاج المحلي لطائرة تدريب متطورة في مصر.

وكان قد أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، مختار عبد اللطيف، أنه التقى بوفد رفيع المستوى من سيئول، ضم أعضاء من البرلمان وكبار المسؤولين في صناعة الطيران KAI وشركة الفضاء المصرية، وناقشوا إنتاج طائرة من شأنه أن يلبي احتياجات الجيش المصري، كما سيتم طرحه للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية.

وسيتم تصنيع الطائرة في مصنع حلوان حيث تم تصنيع نموذج طائرة التدريب الصينية K-8E سابقًا بموجب ترخيص لسلاح الجو المصري.

وقال موقع "يسرائيل ديفينس" الذي يصدر من جانب الجيش الإسرائيلي، إن الطائرة المصرية الكورية من طراز T-50 طائرة متقدمة للغاية، وستقوم مصر ببناء نموذج مسلح لها وليس فقط نموذج تدريب حيث تمتلك هذه الطائرة قدرات حربية فى طرازها FA-50.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن وسائل الإعلام في سيول كتبت أن مصر مهتمة بإنتاج 100 طائرة تدريب من هذا القبيل، والسبب هو التوافق بين الطائرة الكورية ومقاتلات F-16 التي تحلق في سلاح الجو المصري.

المصدر: مجلة يسرائيل ديفينس العسكرية الإسرائيلية