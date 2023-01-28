روسيا تطلق قمرا جديدا لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعات الفضائية الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تجهيز قمر صناعي جديد لإطلاقه إلى مدارات الأرض.

وحول الموضوع قال مدير شركة Mashinostroeniya الروسية، ألكسندر ليونوف: "يعمل الخبراء في روسيا على تحضير واختبار قمر Kondor-FKA الصناعي الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد.. من المخطط أن يطلق هذا القمر إلى الفضاء في النصف الأول من العام الجاري".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر المذكور سيساعد على رسم خرائط لسطح الأرض، وفي أعمال الرصد البيئي واستكشاف الموارد الطبيعية، وسيكون قادرا على التقاط صور عالية الدقة للأرض في مختلف ظروف الطقس وفي أي وقت من اليوم، ورصد مساحة 120 كلم مربع في كل لقطة يرصدها على الأرض.

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وتعمل روسيا حاليا على العديد من المشاريع لتطوير أجيال جديدة من الأقمار الصناعية ومن ضمنها مشروع منظومة Sphere التي ستضم أقمارا لخدمات الإنترنت وأقمارا لاستشعار الأرض عن بعد.

وكانت الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس قد أشارت مؤخرا إلى أن الخبراء فيها يتعاونون مع الخبراء الروس على تطوير قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد، من المفترض أن يطلق عام 2028.

المصدر: فيستي