رائد فضاء إماراتي يحسم قضية صيام رمضان خلال رحلته إلى الفضاء

أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أول عربي سيشارك في مهمة تمتد 6 أشهر في الفضاء، أنه غير ملزم بصيام رمضان بعد انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية نهاية الشهر المقبل.

وقال النيادي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، في مركز جونسون الفضائي في مدينة هيوستن الأمريكية "في حالتي يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه".

وأضاف "الصوم ليس إلزاميا إذا شعر المرء على سبيل المثال بأن صحته ليست على ما يرام".

وتابع رائد الفضاء الإماراتي قائلا "من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام تفاديا لأي شيء قد يقوّض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم".

وسيصبح النيادي البالغ 41 عاما أول عربي يمضي ستة أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر في 26 فبراير إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ "فالكون 9" المصنّع من شركة "سبايس إكس".

كما أن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.

وسيقوم النيادي بهذه المهمة إلى جانب الروسي أندري فيدياييف والأمريكيين ستيفن بون، ووارن هوبرغ.

المصدر: أ ف ب