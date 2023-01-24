عالم فلك روسي يكشف عن كويكب يقترب من الأرض ويحدد موعد رؤيته

أعلن عالم الفلك الروسي غينادي بوريسوف، أن الكويكب "2023 BU" الذي قطره 5-6 أمتار سيطير يوم الخميس 26 يناير على مسافة بضعة آلاف كيلومترات من الأرض.

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ويقول بوريسوف في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "قبل يومين لاحظت ظهور هذا الكويكب خلال متابعتي لما يجري في الفضاء، وقد أرسلت جميع البيانات الخاصة بهذا الكويكب إلى مركز الكواكب الصغيرة، الذي نشر الخبر على صفحة التأكيد الدولية. وتابعت بعض المراصد حركة هذا الكويكب الذي أطلق عليه رمز "2023 BU" كتسمية أولية".

ويقدر قطر هذا الكويكب الذي يطير باتجاه الأرض بـ 5-6 أمتار، ولكن وفقا للعالم، مثل هذا الكويكبات لا تشكل خطورة على الأرض رغم أنها تطير على مسافة بضعة آلاف كيلومترات من كوكبنا.

ويقول: "قطر هذا الكويكب صغير جدا. وقطر الكويكبات التي تشكل خطورة على الأرض أكثر من 150 مترا".

ويضيف بوريسوف، سيقترب هذا الكويكب من الأرض يوم الخميس 26 يناير 2023 وسوف يتمكن سكان نصف الكرة الأرضية الجنوبي من رؤيته باستخدام تلسكوبات عادية لأن مستوى سطوعه جيد.

المصدر: نوفوستي