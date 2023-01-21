صورة لـ"3 أيام من حياة المذنب الأخضر" خلال توجهه نحو الأرض منذ 50 ألف عام

أنتج المذنب الأخضر اللامع بعض الصور المذهلة وهو مسرع نحو أقصر مسافة له خلال اقترابه من الأرض الشهر المقبل.

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وقد اكتشف المذنب C / 2022 E3 (ZTF) من قبل علماء الفلك مرفق زويكي العابر (Zwicky Transient Facility أو ZTF)، في مرصد بالومار في كاليفورنيا لأول مرة خلال مروره بالمشتري في مارس من العام الماضي، عندما كان على بعد 399 مليون ميل (643 مليون كيلومتر) من الشمس.

وتعني الفترة المدارية الطويلة للمذنب (مقدار الوقت المستغرق لإكمال مدار واحد له حول الشمس) أن C / 2022 E3 (ZTF) لم يُر من الأرض منذ نحو 50 ألف عام.

ومع اقتراب المتجول الجليدي من الحضيض (أقرب نقطة له إلى الأرض) في 2 فبراير، كان المصورون الفلكيون في جميع أنحاء العالم يلتقطون صورا لا مثيرة للمذنب الأخضر المذهل. وإحدى الصور التي قدمها سوماديب موخيرجي من كولكاتا بالهند تُظهر ما يسميه المصور "ثلاثة أيام في حياة مذنب" تمتد من 27 ديسمبر إلى 29 ديسمبر 2022.

والتقط موخيرجي الصور باستخدام تلسكوب تاكاهاشي FSQ-106ED وكاميرا FLI PL16083 مع مرشحات Astrodon LRGB، كلا من الصور الثلاث مجتمعة لتكوين "ثلاثة أيام في حياة مذنب" تم تصويرها بثلاث تعريضات مدتها 240 ثانية. وتم إجراء المعالجة اللاحقة باستخدام برنامج Pixinsight.

Soumyadeep Mukherjee in the IC Astronomy Observatory, Spain: "The image captures the movement of Comet C/2022 E3 ZTF over 3 days (27th-29th Dec. 2022) in the night sky. The data was acquired remotely via Telescope Live."https://t.co/LHsS9dnTYw



Thanks!https://t.co/1t0MQOC738pic.twitter.com/y80Dc0FaEa — EarthSky (@earthskyscience) January 10, 2023

والتقطت الصور في مرصد IC الفلكي في صحراء تابيرناس بإسبانيا، وهي منطقة "بها أكبر عدد من الليالي الصافية في أوروبا القارية"، وفقا لموقع المرصد على الإنترنت.

ويمثل المرصد جزءا من Telescope Live، وهي شبكة عالمية من التلسكوبات الروبوتية ذات الدرجة الاحترافية التي يمكن "تأجيرها" لجلسات علم الفلك عن بُعد.

وقال موخيرجي لموقع ProfoundSpace.org: "تلتقط الصورة حركة المذنب C / 2022 E3 ZTF على مدار ثلاثة أيام (27 و28 و29 ديسمبر 2022) في سماء الليل.

المصدر: سبيس