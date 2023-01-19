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"روس كوسموس: رائد الفضاء الروسي فيديايف سيكون ضمن طاقم مركبة "دراغون" الأمريكية

الفضاء

Globallookpress Spacex/ZUMAPRESS.com
صورة تعبيرية
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن رائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف سيكون ضمن طاقم مركبة "دراغون" التي ستطلق بعد التحام مركبة "سويوز إم إس-23" غير المأهولة بالمحطة الفضائية الدولية.


ويقول مصدر في المؤسسة: "أعلن عن موعد إطلاق مركبة Crew-6 التي سيكون رائد الفضاء الروسي فيديايف أحد أفراد طاقمها. ووفقا لوكالة ناسا، ستطلق المركبة في موعد أقصاه 26 فبراير 2023".

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ويذكر أن فيديايف يخضع حاليا لدورة تدريب ما قبل الطيران مع رائدي فضاء ناسا ستيفن بوين و ودي هوبورغ والإماراتي سلطان النيادي. وسوف تكون هذه ثالث رحلة مشتركة في إطار برنامج الرحلات المشتركة بين "روس كوسموس" وناسا.

ومن المقرر إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 الذي سيحمل المركبة "دراغون" من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

ويذكر أن "روس كوسموس" كانت قد أعلنت أن المركبة "سويوز إم إس -23" غير المأهولة ستطلق يوم 20 فبراير المقبل بدلا من 16 مارس كما كان مقررا في السابق، لإعادة رواد الفضاء الروسيان سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين والأمريكي فرانك روبيو إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي

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