"روس كوسموس: رائد الفضاء الروسي فيديايف سيكون ضمن طاقم مركبة "دراغون" الأمريكية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن رائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف سيكون ضمن طاقم مركبة "دراغون" التي ستطلق بعد التحام مركبة "سويوز إم إس-23" غير المأهولة بالمحطة الفضائية الدولية.



ويقول مصدر في المؤسسة: "أعلن عن موعد إطلاق مركبة Crew-6 التي سيكون رائد الفضاء الروسي فيديايف أحد أفراد طاقمها. ووفقا لوكالة ناسا، ستطلق المركبة في موعد أقصاه 26 فبراير 2023".

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ويذكر أن فيديايف يخضع حاليا لدورة تدريب ما قبل الطيران مع رائدي فضاء ناسا ستيفن بوين و ودي هوبورغ والإماراتي سلطان النيادي. وسوف تكون هذه ثالث رحلة مشتركة في إطار برنامج الرحلات المشتركة بين "روس كوسموس" وناسا.

ومن المقرر إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 الذي سيحمل المركبة "دراغون" من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

ويذكر أن "روس كوسموس" كانت قد أعلنت أن المركبة "سويوز إم إس -23" غير المأهولة ستطلق يوم 20 فبراير المقبل بدلا من 16 مارس كما كان مقررا في السابق، لإعادة رواد الفضاء الروسيان سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين والأمريكي فرانك روبيو إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي