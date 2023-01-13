اختبار مركبة "سويوز إم إس-23" لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية

أعلنت شركة "إنرغيا" الروسية أن الخبراء في قاعدة "بايكونور" يتحققون من مركبة " سويوز إم إس-23"، لتجهيزها قبل إطلاقها نحو المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "يوم الأربعاء 11 يناير الجاري، وفي المجمع التقني للموقع 254 في قاعدة بايكونور الفضائية أن المرحلة الأخيرة من التحضير الأرضي لمركبة النقل الفضائية المأهولة سويوز إم إس-23، بدأت لتجهيز هذه المركبة لتطلق نحو المحطة الفضائية الدولية".

وأشار البيان إلى أن المركبة ستخضع لاختبارات كهربائية شاملة، كما سيتم التحقق من قدرات العزل لدى هيكلها وأجزائها.

Roscosmos

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وذكر رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف أن رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي بروكوباييف، ودميتري بيتيلين، ورائد ناسا، فرانسيسكو روبيو، المتواجدين حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية لن يعودا إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس-22" الملتحمة بالمحطة والتي كانت تعرضت لضرر في أنظمة التبريد، بل ستتم إعادتهم إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس-23" التي من المفترض أن تطلق نحو المحطة في 20 فبراير القادم.

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 ديسمبر الفائت أن مركبة "سويوز إم إس-22" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية قد تعرّضت لضرر في أنظمة التبريد الموجودة فيها نتيجة عامل خارجي، وبعد تحليل بيانات الحالة الفنية للمركبة قررت المؤسسة مؤخرا أن المركبة ستعود إلى الأرض بدون روّاد، وأن الرواد الذين ذهبوا على متنها إلى المحطة سيعودون إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس-23" الروسية.

المصدر: تاس