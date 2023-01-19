الصين تخطط لإطلاق 200 جهاز فضائي عام 2023

تخطط الصين عام 2023 لإرسال ما يزيد عن 200 جهاز فضائي إلى مدار الأرض.

أفادت بذلك الأربعاء 18 يناير الإدارة الصينية للعلم الجو-فضائي والتقنيات الفضائية.

وجاء على موقع WeChat الإلكتروني الصيني أن بكين تنوي أن تحقق خلال 12 شهرا 70 إطلاقا فضائيا، بما في ذلك إطلاق الأجهزة الفضائية إلى المحطة الفضائية الصينية التي سترسل إليها شاحنة "تيانجو -6" الفضائية، فضلا عن مركبتي "تيانجو-16" و"تيانجو- 17" الفضائيتين المأهولتين.

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وستستمر الصين عام 2023 في تطوير برامجها الخاصة بدراسة القمر والمريخ حيث ستطوَّر محطتا Chang'e-7 و Tianwen-2 الأوتوماتيكيتان الفضائيتان.

وإضافة إلى ذلك فإن الصين تعتزم أن تطلق العام الجاري أول صاروخ من الجيل الجديد من طراز CZ-6C.

وأشارت الإدارة الفضائية الصينية كذلك إلى أن الصين ستواصل تطوير التعاون مع بلدان أخرى في مجال الفضاء.

يذكر أنه تم العام الماضي إقرار مشروع إنشاء محطة قمرية روسية صينية مشتركة.

وسيقوم الجانبان أعوام 2031 – 2035 ، حسب المشروع، بنشر البنية التحتية في مدار القمر وعلى سطحه، فضلا عن نقل المعدات اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية وإجراء البحوث العلمية وغيرها من المعدات والأجهزة.

المصدر: تاس