مركبة "بروغريس" الروسية ستحمل الهدايا لرواد المحطة الفضائية

أعلن رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتيلين أن مركبة الشحن الروسية Progress MS-22 ستحمل بالإضافة إلى الأغذية والمواد الأساسية الهدايا لرواد المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال بيتيلين:" ينتظر أعضاء الطاقم الروسي في محطة الفضاء الدولية مركبة Progress MS-22 المقرر إطلاقها في 9 فبراير القادم، هذه المركبة ستحمل لهم الهدايا من عائلاتهم وأقاربهم".

وأضاف "على متن هذه المركبة قد تكون هناك أيضا هدية خاصة من العائلة لرائد الفضاء سيرغي بروكوبييف، والذي سيحتفل بعيد ميلاده في 19 فبراير، وهي هدية روس كوسموس له التي باتت موجودة بالفعل على متن المركبة".

سابقا كانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت إلى أن مركبة Progress MS-22 من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية في 19 فبراير، لكن تقرر تسبيق الموعد إلى 9 فبراير بسبب التغيرات في برنامج الرحلات الفضائية الروسي، والحاجة لإرسال مركبة Soyuz MS-23 إلى المحطة في موعد أبكر.

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جدير بالذكر أنه يوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد تابعون لمؤسسة "روس كوسموس" هم: آنا كيكينا، وديمتري بيتيلين، وسيرغي بروكوبييف، إضافة إلى رواد ناسا جوش كاسادا وفرانك روبيو ونيكول مان، ورائد الفضاء الياباني، كويتشي واكاتا.

المصدر: فيستي