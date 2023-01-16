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روسيا تبدأ في تصنيع مسبار "لونا – 27" المزود بمكونات روسية الصنع

الفضاء

روسيا تبدأ في تصنيع مسبار
iz.ru
صورة أرشيفية
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سيبدأ معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية العام الجاري في تزويد مسبار "لونا – 27" الروسي القمري بمكوّنات روسية الصنع فقط.

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أعلن ذلك رئيس قسم علم الكواكب في المعهد، إيغور ميتروفانوف، وقال إن "مهمتنا عام 2023 تنحصر في الانتقال التام  إلى المكونات الروسية الصنع "، وأوضح قائلا:" كنا نصنع سابقا أجهزتنا الفضائية والقمرية ضمنا باستخدام قطع الغيار الأجنبية التي اشتريناها لدى زملائنا الأجانب، لكن العقوبات الاقتصادية التي فرضها علينا الغرب أجبرتنا على الانتقال إلى  قطع الغيار الروسية الصنع وإدخال تعديلات في بعض تكنولوجياتنا".

وأعاد ميتروفانوف إلى الأذهان أن مسبار "لونا – 25" القمري يتوقع أن يطلق في خريف العام الجاري. وفيما يتعلق ببعثات "لونا – 26" ، "لونا – 27" ، "لونا – 28" التي كان يخطط لإرسالها إلى القمر في الفترة ما بين عام 2024 وعام 2028 فيمكن ان يؤجل إطلاقها لمدة عاميْن بسبب الانتقال إلى المكونات الروسية الصنع.

المصدر: تاس

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