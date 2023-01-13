Virgin Orbit توضح سبب فشل إطلاق صاروخ LauncherOne

أعلنت شركة Virgin Orbit، أن خللا في المرحلة الثانية تسبب في فشل عملية إطلاق الصاروخ LauncherOne.

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وتشير SpaceNews، إلى أن فشل عملية إطلاق الصاروخ LauncherOne المتكون من مرحلتين، من الطائرة الناقلة بوينغ 747 التي أقلعت من مطار في المملكة المتحدة، جاء بسبب خلل في المرحلة الثانية من الصاروخ. بحسب شركة Virgin Orbit.

وجاء في البيان الذي نشرته الشركة، إن فشل إطلاق الصاروخ الذي كانت على متنه تسعة أقمار صناعية، حصل بسبب توقف محرك المرحلة الثانية عن العمل مبكرا على ارتفاع 180 كلم. والتحقيق جار في ملابسات الحادث.

المصدر: لينتا. رو