محاولة إطلاق قمر صناعي من بريطانيا تنتهي بالفشل

انتهى الإطلاق الأول من نوعه للأقمار الصناعية الفضائية من بريطانيا بالفشل، بعد أن عجزت مركبة الإطلاق الجوي LauncherOne عن وضع المركبات في المدار.

وقالت شركة Virgin Orbit الأمريكية في بيان على "تويتر": "يبدو أننا واجهنا حالة شاذة منعتنا من الوصول إلى المدار، نحن نقيم المعلومات".

وأضافت الشركة، أنها حذفت منشورا سبق نشره حول الإطلاق الناجح لمركبة LauncherOne التابعة لها.

وحاولت شركة Virgin Orbit سابقا، إطلاق صاروخ محمل بتسعة أقمار صناعية من طائرة بوينغ 747 في بريطانيا، وقالت الشركة إن الطائرة عادت بسلام إلى المطار مع الطاقم.

المصدر: تاس