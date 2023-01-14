"روس كوسموس" تضع مخططا لإجلاء طاقم مركبة Soyuz MS-22

أفادت مؤسسة Roscosmos، بأنها وضعت مخططا بالشراكة مع وكالات الفضاء في البلدان الشريكة لمحطة الفضاء الدولية، لإعادة رواد الفضاء إلى الأرض في حال وقوع حادث قبل وصول مركبة Soyuz MS-23.

وأكدت Roscosmos في بيانها، أن أنظمة مركبات ISS وSoyuz MS-22 تعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي.

وأوضح البيان، أن "مؤسسة Roscosmos الحكومية بالشراكة مع وكالات الفضاء في الدول الشريكة لمحطة الفضاء الدولية، اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان عودة طاقم المحطة بأمان إلى الأرض في حالة وقوع حادث قبل وصول المركبة الفضائية Soyuz MS-23، وسيتم نقل رائد فضاء NASA فرانك روبيو إلى مركبة الفضاء الأمريكية Crew Dragon، والتي سيعود على متنها إذا تطلب الأمر إجلاء طارئا".

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وأضاف البيان، أن أنظمة ISS، وSoyuz MS-22 تعمل بشكل طبيعي في الوقت الراهن، وإذا نشأت حالة طارئة واحتاج طاقم المحطة إلى الإخلاء بشكل عاجل قبل وصول المركبة الفضائية Soyuz MS-23، فسيعود اثنان من رواد الفضاء على متن مركبة Soyuz MS-22 المتضررة، وسيعود باقي أفراد الطاقم على متن مركبة Crew Dragon الفضائية.

ولتنفيذ هذا المخطط سيتم نقل كرسي رائد فضاء NASA فرانك روبيو إلى مركبة Crew Dragon، في الفترة ما بين 17 -18 يناير الجاري.

وأشار البيان إلى أن "نزول اثنين من رواد الفضاء بدلا من ثلاثة سيكون أكثر أمانا، لأنه سيساعد في تقليل درجة الحرارة والرطوبة في مركبة Soyuz MS-22 ".

المصدر: تاس